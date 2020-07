Québec fait une exception pour Sophie Brochu

À la tête d’Hydro-Québec, Sophie Brochu est la seule et unique PDG de société d’État québécoise à être encore payée par une autre entreprise, a constaté Le Journal.

La province compte 56 sociétés d’État, comme Loto-Québec, la Société des alcools ou la Commission de la construction.

Du lot, pas un seul premier dirigeant, à l’exception de la nouvelle présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, n’occupe de fonction rémunérée au sein du conseil d’administration d’une autre entreprise, révèlent nos recherches.

À sa nomination en avril, Mme Brochu a démissionné des CA de Bell et de CGI. Mais l’ex-PDG d’Énergir conserve son titre d’administratrice de la Banque de Montréal, et la rémunération de 215 000 $ qui l’accompagne.

« Cette situation est peu fréquente, mais il est très clair qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts en lien avec la participation de Sophie Brochu au CA de BMO », a affirmé un porte-parole d’Hydro-Québec.

Ce 215 000 $ s’ajoute à son salaire de base de 580 000 $ à Hydro-Québec, et à un boni de performance pouvant atteindre 290 000 $ par an. La rémunération de Mme Brochu, identique à celle de son prédécesseur Éric Martel, sera révisée tous les ans par le conseil d’Hydro-Québec.

Substantiel

« On parle ici d’une rémunération substantielle chez BMO, surtout par rapport à sa rémunération à Hydro », observe le professeur et titulaire de la Chaire de gouvernance d’entreprise S.A. Jarislowsky, Michel Magnan.

Expert en gouvernance

« Ce n’est pas nécessairement mauvais que Mme Brochu siège à la Banque de Montréal, mais ça peut soulever des questions. Est-ce qu’elle va passer 100 % de son temps et de son énergie sur [Hydro-Québec] ? », poursuit-il.

À titre comparatif, de la soixantaine d’autres premiers dirigeants de sociétés d’État, seuls trois siègent sur des conseils d’entreprise, tous à titre bénévole.

C’est le cas du PDG de Revenu Québec, Carl Gauthier, administrateur depuis 2016 à La Capitale Assurance et services financiers.

« Il a renoncé dès le début à toute rémunération », précise le porte-parole de Revenu Québec, Martin Croteau. « M. Gauthier respecte toutes les règles régissant l’éthique et les conflits d’intérêts. Il siège en toute indépendance. »

Une poignée d’autres PDG sont impliqués dans des organismes à but non lucratif. Ceux-ci n’ont toutefois aucun lien avec l’entité qu’ils dirigent. Et ils ne sont pas payés.

Seule autre exception : le PDG de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse, Jean-Stéphane Bernard, perçoit des jetons de présence de 300 $ par rencontre à titre de membre du CA de la caisse populaire Desjardins de Sillery.

Négociations

Aux yeux de M. Magnan, il est évident que le maintien de Mme Brochu à BMO a fait l’objet de négociations entre la gestionnaire et le gouvernement Legault avant son entrée en poste.

« Le gouvernement a mis de l’eau dans son vin parce qu’il voulait Mme Brochu, une dirigeante reconnue. Il semble plausible que cela soit la solution de compromis à laquelle ils sont arrivés », dit-il.

Les liens d’affaires avec Hydro-Québec sont mineurs, note M. Magnan, mais ils sont bien présents. Ainsi, BMO fait fort probablement partie des syndicats financiers avec lesquels traite Hydro-Québec pour ses émissions de dette, rappelle l’expert de l’Université Concordia.

Au bureau du premier ministre François Legault, on soutient que « rien ne permet de conclure que Mme Brochu se trouve en conflit d’intérêts ». « C’est une femme brillante, compétente et visionnaire, qui a une connaissance fine du secteur énergétique et qui a su démontrer ses qualités d’administratrice », a soutenu Ewan Sauves.

En entrevue à Radio-Canada récemment, Mme Brochu a pour sa part soutenu qu’il est bénéfique pour Hydro d’avoir une dirigeante au fait du secteur financier.

D’autres exemples

► Revenu Québec

Carl Gauthier est au CA de La Capitale (bénévole)

► Héma-Québec

Nathalie Fagnan siège à La Presse et au Théâtre Prospero (bénévole)

► Société de développement de la Baie-James

Alain Coulombe est aux CA de Pourvoirie Mirage inc. et Mirage Aviation inc., et de Développement Matagami (bénévole)

► Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)

Gilles Lajoie préside le CA de Protégez-Vous, un OSBL (bénévole)