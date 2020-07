Québec nommée meilleure destination au Canada pour une 5e année

Québec poursuit sa domination du palmarès des meilleures villes à visiter au Canada du magazine Travel + Leisure.

Pour une cinquième année consécutive, Québec remporte la palme comme destination privilégiée au pays. En fait, la capitale trône au sommet de la liste depuis l'apparition de cette catégorie en 2016.

«Malgré la diminution exceptionnelle de visiteurs internationaux sur son territoire, Québec séduit toujours autant», se réjouit l'Office du tourisme de Québec dans un communiqué publié mercredi.

La ville a obtenu une cote de 85,46%, soit un point de plus que l'année précédente. Le charme de la capitale opère auprès des lecteurs du magazine, qui font état de plusieurs aspects qui leur plaisent.

«Avec ses cafés et ses bistrots classiques, ses vues panoramiques sur le fleuve Saint-Laurent et son quartier historique du Vieux-Québec (site du patrimoine mondial de l'UNESCO), la capitale dégage une romance intemporelle», résume l'Office.

Le cachet européen et les attraits de la ville en toutes saisons ont retenu l'attention. D'autre part, l'Auberge Saint-Antoine et le Château Frontenac se sont aussi taillé une place enviable, ayant respectivement obtenu la cinquième et la neuvième position dans le palmarès des 10 meilleurs hôtels du Canada.

Le sondage du magazine s’est conclu le 2 mars 2020, quelques jours avant que le confinement ne frappe Québec et la planète.

«Être nommée meilleure destination au Canada nous donnera confiance pour la relance et nous espérons ainsi que les visiteurs se souviendront de Québec lorsqu’il sera possible et sécuritaire de voyager à l’international», a commenté le directeur de l’Office, Benoît Pigeon.