Vaccin anti-COVID-19: Medicago testera un second adjuvant

En plus de celui du géant britannique GSK, la compagnie biopharmaceutique de Québec Medicago testera l’adjuvant d’une deuxième compagnie dans son vaccin expérimental contre la COVID-19.

Pour maximiser ses chances de succès, Medicago testera également, dans le cadre des essais cliniques sur les humains qui devraient commencer vers la mi-juillet, une version de son vaccin candidat contenant un adjuvant fabriqué par la compagnie californienne Dynavax, selon un communiqué diffusé mercredi.

L’adjuvant en question, le CpG 1018, entre déjà dans la composition d’un vaccin contre l'hépatite B pour adultes qui est approuvé aux États-Unis. Comme l’adjuvant de GSK, qui fera aussi l’objet de tests, il a pour objectif d’activer le système immunitaire de l’individu qui reçoit le vaccin, de façon à amplifier l’effet de celui-ci. Ainsi, une quantité moins importante d’antigène serait requise par dose de vaccin, permettant d’en concevoir davantage.

Rappelons que Medicago espère connaître en septembre les premiers résultats des essais cliniques de phase 1, qui impliquent 180 participants québécois. Des études de phases 2 et 3 suivront. Si elles sont concluantes, l’entreprise dont le siège social est à Québec espère rendre disponible son vaccin dans le premier semestre de l’an prochain.

«Les résultats positifs de nos tests précliniques sont encourageants et confirment les capacités de notre plateforme de production sur plantes. En utilisant l'adjuvant de Dynavax, nous espérons maximiser le nombre de doses que nous pourrons produire, dans le but de fournir une protection contre la COVID-19 au plus grand nombre de personnes possible», a déclaré Bruce Clark, président et chef de la direction de Medicago.