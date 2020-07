3 parcs magnifiques en nature à découvrir cet été

Si vous souhaitez partir à l’aventure en famille le temps d’une journée, pourquoi ne pas le faire près de chez vous?



Dans la splendide région de Roussillon, un territoire de la Rive-Sud de Montréal qui réunit 11 municipalités d’envergure depuis La Prairie à Châteauguay, de nombreux espaces verts côtoient les milieux de vie où fourmillent les familles heureuses.

Là, des parcs nature à explorer donnent envie de remplir la voiture du nécessaire à pique-nique et d’écran solaire pour une journée en plein air!

En voici trois à découvrir dès maintenant.



Île Saint-Bernard

Sur l’île Saint-Bernard de Châteauguay, à moins de 30 minutes de Montréal, on retrouve des activités pour bouger, apprendre et se rapprocher de la nature. Au total, ce sont plus de huit kilomètres de sentiers qui sont aménagés pour la promenade et l'observation de la faune et de la flore.

Vos enfants adorent les animaux? Des balades en forêt permettent de partir à la rencontre des animaux qui peuplent la variété d'écosystèmes du refuge faunique Marguerite D’Youville. On y retrouve des marécages, des rives, des friches, des érablières et des chênaies où se promènent de nombreux mammifères comme les Cerfs de Virginie. Pour dénicher des oiseaux (plus de 240 espèces!), des amphibiens et des reptiles, direction l’immense marais: un point d’eau qui accueille une faune riche et diversifiée.

La flore abondante ajoute au bonheur de l'aventure. À l’automne, il est même possible de pratiquer l’autocueillette de pommes biologiques au verger de l’île. Autrement, découvrez la rivière Châteauguay et le fleuve Saint-Laurent en embarquant sur une Croisière sur le fleuve ou sur la navette fluviale Châteauguay-Lachine pour une traverse amusante, à pied ou à vélo.

RécréoParc

Situé dans la charmante municipalité de Sainte-Catherine, le RécréoParc plaira à tous les amateurs d’activités nautiques — qu’ils soient petits ou grands! Une grande plage de sable sécuritaire et bien aménagée permet de se baigner et de prendre du soleil. De l’autre côté du parc, une zone nautique de trois kilomètres avec vue sur le fleuve Saint-Laurent est conçue pour pêcher, pratiquer la planche à pagaie ou encore mouiller votre embarcation préférée. Suffit d’acheter un accès à l’eau pour la saison!

Enfin, des espaces de prêt-à-camper et des sites de camping urbain permettent de planter votre tente (ou votre valise!) le temps d’une nuit ou deux. Parfait pour initier vos tout-petits aux joies du plein air, un dodo à la fois.



Centre écologique Fernand-Séguin

Tout près de la ville de Châteauguay, le centre écologique Fernand-Séguin est l’un des plus visités de la région. En été, on y trouve plus de cinq kilomètres de sentiers de randonnée pédestre au sein d’une forêt de 65 hectares. Le plus? L’accès au site est gratuit en tout temps!

Si vous craquez pour les plantes et les arbres, sachez que le refuge possède son lot de végétaux rares — assurez-vous de récupérer un dépliant explicatif au nouveau chalet d'accueil LEED pour les identifier lors de votre randonnée!

L'accès à une telle flore distinctive est rendu possible par le travail soigné d'Héritage Saint-Bernard qui veille notamment à la conservation d'essences d'arbres nobles enracinés dans la terre de ce centre écologique hors du commun.

Pour ne rien manquer de ce site exceptionnel, téléchargez l'application gratuite, le rallye numérique du refuge, qui permet d'en apprendre plus sur les écosystèmes du parc lors d’une promenade d’une ou de trois heures, au choix. À vos téléphones, le plaisir ne fait que commencer!



Pour une escapade à proximité de chez vous, dirigez-vous vers la région de Roussillon! Ce secret bien gardé offre des espaces d’une richesse insoupçonnée — de quoi vous amuser tout l’été durant.