8 produits de beauté pour une peau en santé cet été

Saviez-vous que d’adapter votre routine de beauté aux saisons permet à votre peau de rester radieuse durant toute l’année? Pendant l’été, assurez-vous de faciliter la vie à votre épiderme en le chouchoutant avec des produits aussi légers qu’efficaces.

Voici huit produits de beauté à ajouter à votre trousse estivale dès maintenant.



Les produits pour la peau

Blue Therapy Accelerated Day Cream de Biotherm

Si vous cherchez plutôt une crème anti-âge, tournez-vous vers cette crème de jour rafraîchissante à la texture gel-en-eau parfaite pour la saison chaude. Le produit est infusé d’algues de jeunesse, un super ingrédient totalement naturel au pouvoir puissant qui permet à votre peau de réduire l’apparence des rides et des taches brunes.

Gel nettoyant purifiant à la citronnelle biologique pour peaux normales à mixtes de Garnier BIO

Cette formule certifiée biologique, sans parabènes, nettoiera votre peau fatiguée par le soleil et l’eau de la piscine en un tournemain! Composé de citronnelle issue d'une source renouvelable et d’ingrédients issus du commerce équitable, le gel nettoyant fait disparaître la saleté, l’huile, le maquillage et les résidus de pollution sans assécher la peau grâce à sa technologie de micelles.



Revitalift Triple Power LZR - sérum d'acide hyaluronique de l’Oréal Paris

Offrez-vous ce sérum léger formulé à l’acide hyaluronique pur à 1,5%, un produit à utiliser quotidiennement pour hydrater la peau de votre visage et de votre cou. C’est l’idéal pour celles qui recherchent un épiderme repulpé, ferme et souple. En à peine six semaines, l’apparence des rides sera réduite de 47%!



Booster quotidien hydratant et fortifiant avec acide hyaluronique Minéral 89 de Vichy

C’est l’eau volcanique de Vichy et l’acide hyaluronique d’origine naturelle qui donnent à ce produit ses incroyables capacités hydratantes. Chaque application de ce gel booster renforce et protège votre peau des agressions du soleil, de la pollution et des irritants.



Les produits maquillage

Bambi Eye Mascara de l’Oréal Paris

Profitez de vos soirées en terrasse au maximum avec ce tout nouveau mascara effet yeux grands ouverts! Sa brosse faite d’un mélange de soies longues et courtes recourbe chaque cil individuellement pour une application sans grumeaux.



Instant Age Rewind — Traitement correcteur pour les cernes de Maybelline

Ce correcteur aux usages multiples est formulé avec des baies de Goji et de l’haloxyl pour couvrir et dissimuler les cernes et les fines rides. Comme il est de couvrance moyenne, c’est le produit idéal pour sculpter le visage, amoindrir des imperfections et illuminer le teint.



Hypnose Drama Mascara de Lancôme

La brosse large et recourbée de l’Hypnose Drama permet de donner du corps à chacun de vos cils pour obtenir une épaisseur maximale. Sa puissante teinte noire, elle, ajoute une touche de glamour à votre regard.



Tolériane Ultra de La Roche-Posay

Façonné sans alcool ni fragrance, ce soin hydratant apaisant sous forme de crème est conçu pour donner un moment de répit aux peaux allergiques, sensibles et intolérantes.