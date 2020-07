Cinq styles de maillots québécois à adopter selon votre morphologie

Cet été, Dame Nature nous offre du beau temps digne du climat de Saint-Tropez! Ces journées chaudes et ensoleillées nous incitent à enfiler nos maillots de bain pour profiter de la piscine et de la plage. En période de canicule, voici 5 styles de maillots québécois à adopter, selon votre type de morphologie.

Si tu es du type X ou sablier – Tea You

Modèle : Ariana Grande

PHOTO COURTOISIE

Les femmes à la morphologie en X sont plutôt minces. La largeur de leurs épaules est la même que celle des hanches, et leur taille est plus fine. La marque montréalaise Tea You est alors ce qui leur convient le mieux. Les différents bikinis plairont aux femmes de type sablier qui d’habitude portent un bonnet plus petit. Par exemple, le haut Skyler a une ceinture élastique pour fixer le haut et a un dos réglable avec couverture minimale. Ce haut flatteur est idéal, car il crée un décolleté. De plus, la culotte Gaia, qui est leur tout premier modèle de bikini avec semi-couvrance et taille haute donnera l’allure de fesses plus bombées. *Boutique en ligne au https://tea-you.com/

Si tu es du type H ou rectangle – Mimi & August

Modèle : Chrissy Teigen

PHOTO COURTOISIE

En tant que marque écologique et hyper inclusive, Mimi & August plaira aux femmes à la morphologie H dont les épaules et les hanches sont de largeurs égales et la taille est moins prononcée. La fameuse culotte taille haute affine la taille. Par exemple, le bas de maillot Paloma se trouve plus au moins à la hauteur du nombril et se dépose directement sur les hanches ce qui le rend d’autant plus confortable. De plus, la culotte couvre entièrement les fesses. Les hauts de divers motifs sont aussi originaux avec des modèles de bandeaux et de bralettes, qui mettent en valeur la poitrine. * Boutique en ligne au https://fr.mimiandaugust.com/

Si tu es du type O ou ronde – Lili-les-Bains

Modèle : Lizzo

PHOTO COURTOISIE

Depuis 1993, la griffe québécoise Lili-les-Bains propose des collections de maillots pour femmes aux courbes voluptueuses. Des pièces sur-mesure sont disponibles et les tissus de grande qualité sont choisis avec soin. Les modèles débutent à la taille 8 jusqu’à la taille 22. Il s’agit du maillot parfait pour les femmes aux bustes forts allant jusqu’au bonnet H, qui recherchent une pièce qui conviennent à leur style de vie et surtout à leur beauté! * Rendez-vous au www.lililesbains.com/contactez-nous/

Si tu es du type V ou pyramide inversée- Othersea Bikini

Modèle : Meghan Markle

PHOTO COURTOISIE

L’idée pour la morphologie du type V ou de type de femmes athlétiques est de mettre en valeur les belles jambes fines. La marque locale, écolo et durable Othersea Bikini valorise le modèle de son bas de style TIGUIDOU qui offre une couvrance mi-joue qui en révèle juste assez! La coupe est inspirée des années 80 et Alerte à Malibu pour souligner la finesse des jambes et des hanches. Il s’agit du style parfait pour toutes les filles sportives. Confort et soutien assurés! * Boutique en ligne seulement https://www.otherseabikini.com/

Si tu es du type 8 – Nana the brand de Marina Bastarache

Modèle : Beyoncé

PHOTO COURTOISIE

Cet été, l’influenceuse Marina Bastarache a lancé sa propre ligne de maillots de bain Nana the brand. Ses morceaux sont hyper modernes et tendance et épouseront parfaitement les atouts de votre taille fine et de vos courbes harmonieuses. Plusieurs modèles de sa nouvelle collection dont son bikini avec culotte brésilienne et son haut en triangle avantageront vos formes pulpeuses. Les autres hauts galberont également les poitrines généreuses des femmes à la silhouette 8. * Disponible chez Bikini Village