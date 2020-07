Immobilier: plus de 600 unités à proximité de la Promenade Bellerive

MONTRÉAL – Un immense entrepôt abonné depuis une décennie va disparaître sur la rue Notre-Dame Est, à proximité de la majestueuse Promenade Bellerive dans le quartier Tétreaultville, à Montréal, où plus de 600 unités d’habitation vont être construites au cours des cinq prochaines années.

L’ensemble immobilier Les Cours Bellerive, d’une valeur de 150 millions $, sera réalisé par la division Prével Alliance de Prével Urbain, en partenariat avec le constructeur Inovim. Il comprendra 624 unités, soit 516 condos, 20 maisons de ville de 88 logements sociaux.

Après avoir obtenu l’appui des instances de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et un changement de zonage, les promoteurs proposent ainsi deux tours de 10 et 12 étages au cœur du site, ainsi que des condos et des maisons de ville.

Prével, qui a l’habitude des grands projets au centre de l’île, croit beaucoup au potentiel du secteur, qui sera éventuellement desservi par un transport structurant de type tramway promis par le gouvernement Legault.

PHOTO COURTOISIE

La première des neuf phases de construction se mettra en branle cet automne, après la démolition de l’ancien entrepôt ayant déjà appartenu à Metro, étape qui doit se faire d’ici la fin août ou au début septembre.

Le bureau des ventes vient d’ouvrir, un site internet a été lancé avec les plans et les résidents du quartier qui avaient déjà manifesté de l’intérêt ont été contactés.

Les 74 condos de la première phase de cinq étages, donnant sur la rue Dubuisson, seront livrés à l’automne 2021. Les unités feront de 540 à 1084 pieds carrés, pour des prix variant de 182 000 $ à 377 000 $.

La pandémie a légèrement décalé le lancement officiel des Cours Bellerive, qui sont en gestation depuis que Prével a acquis l’entrepôt du 9205, rue Notre-Dame Est, en 2018.

«La logistique nous a freinés plus que le désir de lancer le projet», a dit la vice-présidente de Prével, Laurence Vincent, en entrevue avec l’Agence QMI.

PHOTO COURTOISIE

«Ça fait longtemps qu’on regardait ce site, qui a énormément de potentiel avec son joyau qu’est la Promenade Bellerive. Notre ambition, c’est de faire découvrir l’endroit à des acheteurs, mais aussi que des gens qui habitent déjà le secteur achètent chez nous», a-t-elle indiqué.

Quand Prével a acheté l’entrepôt abandonné il y a deux ans, il n’était alors pas question d’un tramway reliant l’est de Montréal au centre-ville.

«Ça vient bonifier l’intérêt des gens, car en plus les prix dans l’Est sont moins chers. Avec le tramway qui s’en vient, c’est un bon investissement pour les futurs propriétaires, surtout qu’on veut que les familles restent en ville», a ajouté la femme d‘affaires.

Au total, la première phase comprendra d’ailleurs 13 unités de trois chambres et près d’une trentaine de deux chambres.

PHOTO COURTOISIE

«Le quartier actuel est un mélange de jeunes familles qui arrivent dans le secteur et de gens qui sont là depuis 20-30 ans, il y a une mixité de population qu’on cherche à recréer dans les Cours Bellerive pour que ce soit représentatif de la population», a indiqué de son côté Benoit Duhamel, directeur de Prével Alliance et conjoint de Laurence Vincent.

Plus de 30 % du site sera gazonné et les familles n’auront qu’à traverser la rue Notre-Dame pour accéder au parc L.-O. Taillon – qui dispose d’une piscine publique –, et à la Promenade Bellerive. Cette dernière permet un accès direct au fleuve Saint-Laurent, une denrée rare pour beaucoup de Montréalais.

Le nouvel ensemble immobilier comprendra à terme un gym, un gym pour enfants, une salle multifonctionnelle et une salle vouée au télétravail. Des terrasses seront aménagées sur les toits. Près de 340 cases de stationnement seront disponibles en souterrain.

PHOTO COURTOISIE

D’autres projets en cours et en vue

Prével finalise ses ensembles immobiliers 21e arrondissement, Bassins du Havre et Union sur le Parc, en plus de proposer aux acheteurs les projets Quartier général dans Griffintown et Esplanade Cartier à proximité du pont Jacques-Cartier.

«Les choses sont plus lentes avec la crise sanitaire, notamment au chapitre des négociations avec plusieurs groupes pour de nouveaux projets. On a trois-quatre dossiers en cours pour des projets à venir», a révélé Laurence Vincent.