Je reste chez nous

Coup de cœur :

Exposition : Paris au temps du postimpressionnisme

Photo courtoisie

Le Musée des beaux-arts de Montréal propose depuis samedi l’exposition « Paris au temps du postimpressionnisme: Signac et les Indépendants» où sont présentées certaines des plus grandes œuvres de la fin du 19e siècle et du début du 20e, provenant de plusieurs mouvements, dont le néo-impressionnisme, le nabisme, le symbolisme, l’expressionnisme, le cubisme ou le fauvisme. On tombe tout particulièrement sous le charme de Paul Signac et de ses paysages plus grands que nature. Il est nécessaire d’acheter son billet à l’avance, par téléphone ou internet.

L’exposition est présentée au Musée des beaux-arts de Montréal du 4 juillet au 15 novembre

Je reste :

Album

Hoodie Bleu Ultra - Robert Robert

Photo courtoisie

L’artiste Robert Robert dévoilait vendredi dernier son premier album complet intitulé «Hoodie Bleu Ultra», après avoir sorti deux EP. Le compositeur et producteur y propose un opus de huit titres aux sonorités très électros, technos et bien dansantes.

Disponible depuis le 3 juillet

Concert

Klaus Mäkelä et l’orchestre de Paris

Photo courtoisie

La chaîne Mezzo proposera aujourd’hui un spectacle en direct de l’orchestre de Paris dirigé par le chef d’orchestre finlandais Klaus Mäkelä. Au programme : le Tombeau de Couperin de Ravel et la 7ème symphonie de Beethoven.

Aujourd’hui à 14h30 sur la chaîne MEZZO Live HD

Documentaire

Duras – Godard

Photo courtoisie

La plateforme de cinéma documentaire Tënk propose depuis le 3 juillet le film «Duras – Godard» réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe et Pierre-André Boutang en 1987. Le documentaire présente une rencontre qui a eu lieu le 2 décembre 1987 entre Jean-Luc Godard et Marguerite Duras. Ces deux grands artistes y discutent notamment d’écriture et de cinéma.

Disponible sur Tënk depuis le 3 juillet