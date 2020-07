Katherine Levac animera «L’amour est dans le pré»

MONTRÉAL – Adepte de la première heure de «L’amour est dans le pré», Katherine Levac devient l’animatrice de son émission fétiche.

Suite au départ de Marie-Ève Janvier, qui passera à TVA cet automne pour piloter la nouveauté «À tour de rôles», V devait trouver la perle rare qui saura donner un second souffle à «L’amour est dans le pré», qui entamera déjà sa neuvième saison l’hiver prochain.

Et il se trouve que Katherine Levac connaît par cœur les histoires d’amour des éditions passées de la téléréalité agricole, et qu’elle a elle-même grandi sur une ferme avicole et de grandes cultures à la campagne, en Ontario, près de Hawkesbury. Spontanée et rigolote, elle saura assurément mettre du piquant dans les histoires de cœur des candidats.

«J’ai moi-même grandi sur une ferme de l’Est de l’Ontario, dans le petit village de St-Bernardin. Ces gens-là, je prends leur bonheur à cœur, parce que j’ai l’impression de les connaître», a confié l’humoriste dans une vidéo, jeudi.

Les huit agriculteurs célibataires et aspirants participants à la nouvelle mouture de «L’amour est dans le pré» ont été trouvés et seront présentés au public dans quelques semaines. Les prétendants et prétendantes intéressé(e)s à faire leur rencontre pourront s’inscrire pour tenter leur chance.

À ce jour, «L’amour est dans le pré» a formé plus d’une dizaine de couples durables. Au total, 21 bébés sont nés de ces unions, et un 22e est présentement en route. Un nouveau rendez-vous de Canal Vie, «La famille est dans le pré», reviendra sur le parcours de quelques-uns de ces participants chanceux cet automne.