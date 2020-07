Le Mile Public House resserrera la vis à ses clients

BROSSARD – Après avoir été pris d’assaut la fin de semaine dernière par des fêtards peu disciplinés, dont quelques-uns étaient infectés par la COVID-19, le Mile Public House a choisi de resserrer considérablement ses règles.

Dans un message publié jeudi sur Facebook, la direction de l’établissement du quartier DIX30, à Brossard, a expliqué son nouveau plan de match.

«(...) Nous irons au-delà des demandes de la santé publique. Incidemment, toutes les mesures sanitaires déjà prises seront resserrées. Aucune transgression des règles émises par la santé publique et par la direction du Mile Public House ne sera tolérée dans notre établissement.»

La direction a indiqué que tous les employés ont passé un test de dépistage cette semaine et que l’établissement a été entièrement désinfecté par des professionnels. Toutes les surfaces ont été recouvertes de protection antibactérienne.

«Un système d’identification et de réservations électroniques sera mis en place afin d’éviter les files d’attente extérieures» et «le port du masque sera exigé lors de tous déplacements des clients à l’intérieur du bar». Des masques seront fournis gratuitement à ceux qui n’en ont pas.

Toute personne qui ne respectera pas les consignes, à l’intérieur comme à l’extérieur, se verra refuser l’accès à l’établissement, a prévenu la direction qui tient mordicus à préserver un environnement sécuritaire.

«Nous n’hésiterons pas à faire appel aux forces de l’ordre si nous observons une distanciation sociale inadéquate.»

La Santé publique a déclaré cette semaine qu’elle n’hésiterait pas à fermer les établissements qui ne se soumettent pas aux règles mises en place pour contrer la pandémie. De plus, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé jeudi que les bars devront dorénavant cesser de servir de l’alcool à minuit et fermer à 1 h.