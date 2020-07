Musique classique: l’OSM en spectacle à l’aéroport Montréal-Trudeau

L'Orchestre symphonique de Montréal ne fera pas exception à la règle. Il offrira une envolée classique en mode ciné-parc, le 5 août, à 21 h, à l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Ce concert-bénéfice intitulé L'Envolée classique, mettra en vedette la 5e Symphonie de Beethoven, afin de souligner le 250e anniversaire de naissance du compositeur allemand.

On pourra aussi entendre Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel et des extraits des opéras La Flûte enchantée et Don Giovanni de Mozart.

Le chef Jacques Lacombe dirigera ce concert qui mettra en vedette les voix de la soprano Hélène Guilmette et du baryton Jean-François Lapointe.

L’événement se déroulera à 21h sur le stationnement P-5. L’accès sera limité à 550 voitures, de écrans géants seront placés à des endroits stratégiques et le son sera retransmis par la bande FM. Les normes de la Santé publique seront en vigueur.

Trois forfaits de 100 $ à 500 $ dollars par voiture sont offerts sur osm.ca. Ce concert-événement a pour objectif d’appuyer la mission d’accessibilité et d’éducation de l’orchestre. Il permettra aussi à l’OSM la chance de se réinventer et de développer des initiatives originales et importantes qui lui permettront, durant cette période difficile, de maintenir un lien essentiel avec la communauté.