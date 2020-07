Possible premier cas réussi de vaccination contre la COVID-19

Un homme du Maryland, aux États-Unis, croit être le premier à avoir été vacciné avec succès contre la COVID-19.

David Rach, un étudiant en immunologie, a obtenu le vaccin dans le cadre d’une étude pilotée à l’Université du Maryland par Pfizer et BioNTech, rapporte le New York Post.

Les premiers constats montrent que le vaccin semble avoir stimulé la croissance d’anticorps à un rythme qui est égal ou supérieur à ceux des personnes contaminées.

«Il y a un certain soulagement à savoir qu’il y a des résultats, que le vaccin produit des anticorps», a raconté l’étudiant en entrevue.

Si David Rach ne peut être certain d'avoir reçu le vaccin véritable ou une simple solution saline placebo, il est convaincu qu'il est l'une des rares personnes au monde vaccinées contre le COVID-19. Son raisonnement est construit autour du fait qu’il y a eu une légère réaction après sa deuxième dose.

Il doit subir des tests en octobre afin de confirmer s’il est réellement immunisé contre le coronavirus.

Si les tests sont concluants, le géant pharmaceutique Pzifer compte livrer plus 100 millions de doses avant la fin de l’année et plus d’un milliard l’an prochain.