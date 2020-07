Quoi faire quand ton enfant régresse?

À partir de 4 ans, ma fille n’avait plus besoin de son doudou pour dormir ni pour aller à la garderie. Puis la pandémie est arrivée. Elle fut coupée de ses amis et cette période fut difficile à gérer pour mon mari et moi avec notre travail, qui heureusement continuait, et nos deux enfants à la maison.

Ma fille a eu 5 ans pendant cette période et on a beaucoup insisté pour lui faire comprendre qu’elle devenait une grande fille. Sauf que le doudou est redevenu une nécessité pour dormir et pour retourner en garderie. Je trouve triste de la voir régresser ainsi. Comment lui faire passer ça ?

Maman inquiète

Cette petite a vécu le même traumatisme que tout le monde et sa façon d’exprimer son insécurité passe par le doudou. Ne la brusquez pas. Attardez-vous à lui faire comprendre que sa maman sera toujours là pour elle quoi qu’il arrive, et tout devrait rentrer dans l’ordre.