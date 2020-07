Quoi regarder à la télé vendredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 10 juillet:

- «Mon ami Willy»

Jesse (Jason James Richter), un jeune de 12 ans, abandonné par sa mère, et Willy, un orque en captivité dans un bassin vétuste et décrépi d’un parc aquatique désuet, vont se lier d’amitié et se sauver d’un monde difficile. Vendredi, 14 h, Prise 2.

- «Maraton Man»

Plus vieux marathonien du monde, Fauja Singh, qui court 16 kilomètres tous les jours, à l'âge de 105 ans, va donner des précieux conseils à Raul Gómez qui part courir en Inde. Vendredi, 14 h, Évasion.

- «Structures abandonnées»

Lorsqu'une construction reste inachevée, il ne reste que d'étranges structures de béton et d'acier couvertes de plantes et de rouille comme sur cette ancienne station de train nazie. Vendredi, 16 h, Canal D.

- «Sucré salé»

Patrice Bélanger va discuter avec le chanteur français Christophe Maé, qui a eu un énorme succès avec sa chanson il est où le bonheur. Antoine Olivier Pilon aura droit à une entrevue pimentée, alors que Léa Stréliski va aller prendre des nouvelles de Boucar Diouf. Enfin, Simon Boulerice rencontre Guillaume Côté, qui est danseur étoile au Ballet national du Canada depuis plus de 15 ans. Vendredi, 18 h 29, TVA.

- «Soirée Marie Laforêt»

StudioCanal dédie ses vendredis de l’été aux femmes. Cette fois, la chaîne présente trois films mettant en vedette la comédienne et chanteuse Marie Laforêt avec : «À cause, à cause d’une femme», de Michel Deville, «Marie Chantal contre Docteur Kha» de Claude Chabrol et «La folle journée ou le mariage de Figaro» de Roger Coggio. Vendredi, 20 h, StudioCanal.

- «Y’a du monde à messe»

Quel est le lien qui unit les invités de Christian Bégin? À vous de trouver. Il reçoit l’animatrice, chroniqueuse et femme d’affaires Varda Etienne, la designer Mariouche Gagné, l’humoriste P-A Méthot, le docteur Jean Wilkins, pionnier de la médecine de l’adolescence, et Valérie Carpentier qui sera en prestation musicale. Vendredi, 21 h, Télé-Québec.

- «Coups de food»

Sébastien Benoit et Normand Laprise se rendent dans le Bas-Saint-Laurent, région natale du chef, pour gouter à la tomme de Kamouraska, avant d’aller dîner au Racoin, Café Camping. Ils vont ensuite récolter des produits des jardins de la mer et finir la journée au restaurant familial, Côté Est. Vendredi, 22 h, Zeste.