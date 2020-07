Régis Lévesque célèbre son 85e anniversaire

L’ancien promoteur de boxe Régis Lévesque a célébré son 85e anniversaire de naissance avec un groupe d’amis. Parmi les anciens boxeurs, il y avait Robert Cléroux, deux fois champion canadien des poids lourds, qui a vaincu George Chuvalo pour le titre. Il a remporté la victoire contre le redoutable Cleveland Williams, qui, sur une période de cinq ans, avait subi une seule défaite, soit contre Mohamed Ali. Malheureusement, l’un des regrets de Robert est sans aucun doute lorsque son gérant a refusé un combat contre Mohamed Ali.

L’ancien champion du monde poids mi-lourd WBC, médaillé d’or aux Jeux de la Francophonie et du Commonwealth, Jean Pascal, est en compagnie de Régis Lévesque, membre du Temple de la renommée de la boxe internationale.

L’ancien boxeur Antonin Décarie, d’Eye of the Tiger Management, est en compagnie de l’un des plus grands promoteurs de boxe, Régis Lévesque.

Régis Lévesque est entouré de son fils Daniel, qui a connu une brillante carrière à la boxe, de Robert Cléroux et de sa fille, Annie Lévesque. Dany Émond, l’un des fervents amis de Régis, n’a pu assister à la fête, car il était retenu au travail.

Voici quatre hommes qui n’ont jamais craint de défendre les athlètes. Régis Lévesque est entouré de l’entraîneur international de boxe Russ Anber, d’Yvon Lambert et de Gilles Proulx.

C’était presque impossible de prendre une photo sans que Régis Lévesque cesse de parler. Sur la photo, Régis est entouré de Jean-Marc Émond, de Georges Cherry et de son petit-fils, Éloyk Lévesque.

Pour son dernier combat à titre de promoteur, Régis Lévesque aimerait bien se joindre à Yvon Michel, qui l’accompagne sur la photo, et à Camille Estephan dans leur présente bataille contre la Santé publique.

Régis est entouré de son barbier, Ménick, du Dr Jean-Marc Brunet, de Marie-Josée Longchamps et de Michel Beaudry, un maître pour imiter Régis.

Régis est un grand amateur d’Elvis Presley et de la musique country. Régis est ici entouré du chanteur country Irving Blais, d’Alcide Sauvé, de Sam Anastasopoulos, l’hôte et propriétaire du Beaubien Deli, et de Scott Davis, grand imitateur d’Elvis.