Slaxx: de Cannes à Fantasia

Après avoir pris part au plus récent Marché du film du prestigieux Festival de Cannes, la comédie d’horreur québécoise Slaxx aura sa première mondiale à Fantasia le mois prochain, a appris Le Journal.

L’idée de présenter Slaxx en première mondiale lors du festival montréalais coulait de source pour la réalisatrice Elza Kephart. C’est à Fantasia qu’elle avait dévoilé, en 2006, son premier long-métrage, Graveyard Alive.

« Le public de Fantasia est vraiment unique... Les gens ne se gênent pas pour réagir de manière excessive. C’est vraiment génial d’être témoin de ça », explique-t-elle en entretien au Journal.

Certes, aucune projection en salle n’est prévue pour le festival Fantasia, dont l’édition 2020 se déroulera exclusivement en ligne. Elza Kephart ne cache toutefois pas son espoir de trouver une manière de présenter ce nouveau projet, en personne, à des cinéphiles en chair et en os.

« C’est certain que le plaisir est plus grand quand on peut rencontrer les gens, répondre à leurs questions après la projection. Mais l’important, au final, c’est que le film puisse être vu », avance-t-elle.

Mettant en vedette Romane Denis (Charlotte a du fun) dans son premier rôle en anglais, Slaxx suit le quotidien de Libby, une jeune femme engagée dans une boutique de vêtements. Ce qui s’annonçait d’abord comme un job de rêve vire toutefois rapidement au cauchemar lorsque ses collègues de travail sont tués un à un... par une paire de jeans griffée.

Après son passage à Fantasia, Slaxx s’envolera pour différents festivals, tant en Europe qu’aux États-Unis. Elza Kephart espère également pouvoir le sortir en salle, au Québec, dans les semaines à venir.

D’autres premières

Outre Slaxx, Fantasia proposera également la première mondiale de Yankee, premier long-métrage du Québécois Stéphan Beaudoin. Décrit comme un Fight Club québécois, le réalisateur de L’heure bleue nous y transportera dans l’univers des combats clandestins.

Autre nouveauté à surveiller, le documentaire Hail to the Deadites de Steve Villeneuve (Under the Scares). On y suivra des aficionados de la mythique saga Evil Dead.

On pourra également découvrir en primeur les nouvelles offrandes des cinéastes Jeremy Rubier (Sayo), Amelia Moses (Bleed With Me) et Alexandre Prieur-Grenier (2011).

♦ Le festival Fantasia se déroulera du 20 août au 2 septembre.