Voici 10 faits amusants à propos de ce film haut en couleur

Poppie et Branche sont de retour pour une toute nouvelle aventure dans laquelle ils découvrent qu’ils ne forment qu’une des 6 tribus de Trolls qui évoquent 6 genres de musique: Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock.



Voici donc 10 faits amusants et secrets de tournage que vous ne saviez peut-être pas à propos de Trolls 2: Tournée mondiale.

1. Pour agrandir le monde des Trolls, l’équipe derrière le film a décidé de créer une carte du monde basée sur les différents genres de musique. Les 6 genres de musique représentent donc les 6 mondes différents.

2. Pour différencier visuellement chaque monde, ils ont tous une palette de couleur différente. Dans le monde de la Pop, tout est rose et turquoise. Dans celui du Rock, tout est noir, rouge et bleu foncé. Le Funk est mauve et doré, le Country est dans les tons chauds et neutres, le Classique est doré et le Techno est composé de couleurs vives.

DreamWorks Trolls © 2020 DreamWorks Animation LLC. Tous droits réservés

3. Le design des personnages est bien sûr inspiré du jouet ultrapopulaire des années 60 et 70 du même nom. Petits, trapus et avec une chevelure volumineuse et colorée, les personnages sont aussi inspirés des vêtements de laine dans lesquels le fameux jouet était vendu à l’époque. C’est aussi la texture de la laine qui a inspiré tout l’univers qu’on peut observer durant le film.

4. Les Trolls des différents mondes ont tous un look inspiré par les tissus plus communément associés à leur genre de musique. Pour les Trolls du Rock, les textures principales sont le denim, le cuir, le satin et le filet. L’équipe des effets spéciaux, dirigée par Steve Wood, a dû faire preuve de créativité! Par exemple, pour représenter de la lave, ils ont utilisé du satin.

5. Les tissus et textures ont inspiré chaque monde, pas seulement celui du Rock! Puisque les Trolls Techno prônent l’amour, la paix et l’harmonie, leur monde sous l’eau s'inspire du macramé. Pour l’atmosphère céleste de «Symphonieville», dans le monde du Classique, on remarque plutôt de la broderie, et ainsi de suite.

DreamWorks Trolls © 2020 DreamWorks Animation LLC. Tous droits réservés

6. L’une des textures les plus difficiles à recréer pour l’équipe des effets spéciaux fut les paillettes. Dans une scène où un personnage découvre une oasis dans le désert, l’eau a été créée à partir de milliards de brillants individuels!

7. Anna Kendrick et Justin Timberlake sont de retour dans les rôles de Poppie et Branche, mais ils ont changé. Poppie est la reine du monde de la Pop maintenant et Branche va tenter de la soutenir, tout en composant avec le fait qu’il a des sentiments pour elle.

8. Une toute nouvelle distribution remplie de stars se joint à Poppie et Branche pour la suite. Rachel Bloom est Barb, la reine du Rock, et son père est nul autre qu'Ozzy Osbourne. Dans le monde du Country, on retrouve Delta Dawn qui est jouée par Kelly Clarkson et Sam Rockwell dans le rôle de Hickory. Dans le monde du Funk, des musiciens de renommée comme Mary J. Blige et Anderson Paak peuvent être entendus. Et la liste continue!

DreamWorks Trolls © 2020 DreamWorks Animation LLC. Tous droits réservés

9. En plus des 6 genres musicaux principaux, Poppie et Branche vont en rencontrer plusieurs autres durant leur aventure. Parmi ceux-ci, on compte le Jazz, le Reggaetón et la K-Pop.

10. Le clan de K-Pop est interprété par les membres du très, très populaire groupe Red Velvet. Ils vont d’ailleurs se mesurer au Reggaetón dans une compétition de danse que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Les Trolls 2: Tournée mondiale est disponible dès maintenant chez Vidéotron. Bon visionnement!