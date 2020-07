WE Charity : près de 300 000 $ à la mère et au frère de Justin Trudeau

L’organisme de bienfaisance WE Charity a versé près de 300 000 $ à la mère et au frère de Justin Trudeau pour qu’ils fassent des discours lors d’évènements publics.

La mère du premier ministre, Margaret Trudeau, a touché 250 000 $ en caché entre 2016 et 2020 pour 28 apparitions. Alexandre Trudeau a quant à lui reçu 32 000 $ pour huit discours. C’est ce qu’a indiqué l’organisme WE Charity à CBC.

L’organisme est dans l’eau chaude depuis que le gouvernement Trudeau lui a accordé sans appel d’offre un contrat de 19,5 millions de dollars pour gérer et distribuer 900 millions de dollars en Bourses canadiennes pour le bénévolat étudiant.

Hier, Justin Trudeau a admis ne pas s’être retiré des discussions menant à l’attribution du contrat millionnaire à WE Charity, malgré les liens étroits qui lient sa famille à cette organisation. En plus de son frère et de sa mère, son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, est ambassadrice de WE et anime un podcast pour l’organisme.

«Les proches du premier ministre sont impliqués auprès d’organisations diverses et soutiennent plusieurs causes personnelles de leur propre chef», a réagi le cabinet du premier ministre sans confirmer les chiffres transmis par WE Charity.

Bien que le contrat entre l’organisme et l’État ait été annulé vendredi, l’affaire a déclenché une enquête du commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts. C’est la troisième fois que Justin Trudeau est visé par ce type d’enquête, du jamais vu dans l’histoire du pays.

Accélérer l’enquête

Compte tenu de ces nouvelles révélations, le parti conservateur appelle le commissaire à l’éthique, le Comité des finances et le Comité des opérations à accélérer leurs enquêtes dans ce dossier. Il réclame également une enquête de la vérificatrice générale et de l’ombudsman de l’approvisionnement.

«Chaque ministre du Cabinet doit dire s’il savait ou non que la famille du premier ministre a des liens financiers avec l’organisme WE Charity quand ils ont approuvé cet important contrat. Les Canadiens méritent des réponses, et le premier ministre et son gouvernement doivent être tenus responsables», a dit Michael Barrett, le ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable de l’Éthique.