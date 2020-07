WE LOVE JUSTIN TRUDEAU

On récapitule

- La femme de Justin Trudeau est ambassadrice pour WE.

- La femme de Justin Trudeau anime une balado pour WE.

- Dans une des balados de WE animé par l’épouse de Justin Trudeau, l’épouse de Justin Trudeau interviewe la mère de Justin Trudeau.

- De nombreuses photos sur ses médias sociaux montrent la femme de Justin Trudeau devant un logo WE, tenant un micro WE ou portant des vêtements avec le logo WE.

- Dans sa première apparition publique après son élection, Justin Trudeau a participé avec sa femme à un évènement de WE.

- En mars, la mère de Justin Trudeau, la femme de Justin Trudeau, la fille de Justin Trudeau et la demi-sœur de Justin Trudeau sont allées à Londres pour participer à un évènement de WE.

- La mère de Trudeau a été payée 250 000$ pour ses différentes conférences pour WE.

- Le frère de Trudeau a été payé 32 000$ pour des conférences qu’il a prononcées pour WE.

Et malgré tout ça, à AUCUN moment Justin Trudeau a vu qu’il se plaçait en conflit d’intérêt en confiant à WE le mandat de gérer un contrat de 900 millions, contrat pour lequel WE allait se mettre 19 millions dans les poches?

Nous prenez-vous pour des valises?