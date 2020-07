Atelier juridique au bord du ring

Justice Pro Bono a tenu un atelier juridique en collaboration avec l’organisme Ali et les Prince.sse.s de la rue, dans ses locaux du quartier Saint-Michel. Cet atelier est né de l’initiative de Me David Heurtel, président du CA de Ali et les Prince.sse.s de la rue, et membre du CA de Justice Pro Bono.

Photos Mario Beauregard, Pascale Vallée

David Heurtel, président du CA d’Ali et les Prince.sse.s de la rue et membre du CA de Justice Pro Bono, est en compagnie de Nancy Leggett-Bachand, avocate, ASC et D.G. de Justice Pro Bono, d’Ali Nestor, D.G. d’Ali et les Prince.sse.s de la rue et de Me Bernard Larocque, président du CA de Justice Pro Bono.

Alessandra Tropeano, agent de passagers d’Air Canada à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, a reçu le prix de la Personnalité de l’année de la Société de leucémie et lymphome du Canada alors qu’elle a amassé la somme de 50 000 $ dans le cadre de la campagne de financement.

Jessica Li et Jacob Richmond sont en compagnie de l’entraîneuse Mylène Girard, et des Champions canadiens novices en danse, Quentin Thieren et Sandrine Gauthier.

Mondou pour les animaux a lancé la 3e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit des refuges. Se déroulant jusqu’au 29 juillet prochain, cette grande campagne de financement se tient dans les 67 magasins Mondou du Québec, et en ligne au Mondou.com. Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou, est en compagnie de Nicolas Legault, directeur au développement des affaires de Mondou.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ont donné au suivant en offrant 10 560 conserves de sirop d’érable aux Banques alimentaires du Québec, une valeur estimée à 75 000 $. De gauche à droite, on aperçoit François Jolicoeur, de Moisson Montréal, Mylène Denicolaï, des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, et Julie Marchand, des Banques alimentaires du Québec.

Le 7 juillet, Stephen Bronfman a fait un don de 1000 masques avec le logo des Expos à l’organisme Expos Fest afin de venir en aide à la fondation Kat D DIPG de l’Hôpital pour enfants de Montréal. La vente des masques a permis de recueillir la somme de 10 000 $. Sur la photo, on aperçoit le président et fondateur d’Expos Fest, Perry Giannias, et Mike Tzouvadakis.

Avant son départ pour le camp d’entraînement des Flyers, Michel Therrien et Derek Aucoin ont disputé une ronde de golf. Ils ont profité de l’occasion pour discuter des prochaines saisons de hockey et de baseball.