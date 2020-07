Bolivie: la droite aux abois

Laissons temporairement nos plaies non guéries, comme ces accusations de racisme systémique portées contre nous, et regardons aujourd’hui plus au sud, où ça chauffe.

La Bolivie, pays plurinational enclavé au cœur de l’Amérique latine, possédant des frontières avec cinq pays: Pérou, Chili, Argentine, Paraguay et Brésil, mais sans accès à la mer. Le président Evo Morales et son parti socialiste en avaient fait le pays avec la plus forte croissance économique de la région au cours des 10 dernières années et la meilleure redistribution de la richesse. Une partie de la population, blanche et plus fortunée, concentrée surtout dans la région de Santa Cruz, acceptait très mal d'être gouvernée par un Indien. L’insulte suprême, pour ces suprématistes. Morales pensait avoir les rênes du pays bien en main, mais il avait oublié l’armée, qu’il croyait loyale à sa cause. Erreur fatale. Cette armée putschiste depuis des générations et que le président bolivien avait omis de transformer, comme l’a fait le président Maduro au Venezuela avec la création d’une milice populaire, l’a chassé du pouvoir, l’obligeant à s’exiler.

Le 6 septembre prochain, des élections générales doivent avoir lieu et tous les sondages indiquent que le parti d’Evo Morales, le Mouvement vers le socialisme (MAS), est nettement en avance. Alors, Jeanine Añez, celle qui s’est autoproclamée présidente du pays avec la bénédiction des militaires, tente l’impossible pour demeurer en poste. Après avoir porté des accusations de corruption, de sédition et de soutien au terrorisme contre Morales pour l’empêcher de se représenter, avec la délivrance d’un mandat d’arrêt international d’Interpol, voilà qu’elle en remet avec des accusations de corruption contre le candidat à la présidence et chef du MAS, Luis Arce, qui est en tête dans les sondages. Le but est de faire en sorte que le parti MAS et son chef soient déclarés inaptes à se présenter aux élections. Arce, qui est revenu au pays après un court exil au Mexique, pourrait bien être arrêté dans les prochains jours.

Comme on l’a vu au Brésil avec l’emprisonnement de l’ex-président Lula Da Silva sous de fausses accusations de corruption, il s’agit là de nouvelles formes de «coups d’État mous», sans trop d’effusion de sang et sans trop attirer l’attention des organisations internationales de défense des droits de la personne.

La victoire ne sera pas facile en Bolivie. Les États-Unis ne veulent absolument pas permettre le retour d’un gouvernement de gauche à La Paz, qui a osé nationaliser les grandes entreprises minières et gazières. On a même laissé pourrir volontairement la situation de la pandémie de COVID-19, sans lancer de grandes campagnes de protection, dans le but de reporter à plus tard la tenue des élections, en alléguant l’état d’urgence sanitaire.

Un fait divers parmi d’autres

Mon ami, l’écrivain et journaliste Agustín Prieto, raconte cette histoire invraisemblable.

L’an dernier, plus ou moins à pareille date, un homme s’est présenté à la rédaction du journal El Deber (Le Devoir), à Santa Cruz, en Bolivie. Il tenait à remercier les médecins cubains encore présents à ce moment-là dans son pays d’avoir redonné la vue à son père qui souffrait d’une grave cataracte, sans que son père ait à débourser quoi que ce soit. Au journaliste qui entendait son témoignage, il a révélé qui était son père: il s’agissait du sous-officier à la retraite Mario Terán, celui-là même à qui on avait ordonné de tuer le Che, alors blessé et fait prisonnier. On rapporte que le Che, menotté, aurait même dit à son bourreau d’arrêter de trembler au moment où il s’apprêtait à faire feu.

Quel drôle de hasard. Les médecins cubains, qui faisaient partie de l’Opération Milagro mise au point par Fidel Castro, qui a permis à des milliers de Latino-Américains de retrouver la vue ou de l’améliorer, auraient bien pu refuser de le soigner, en criant vengeance. Mais de vengeance, ici, il n’a jamais été question. Dans les cliniques, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, on ne demandait pas aux patients s’ils étaient pour ou contre la révolution. On soignait gratuitement tous ceux qui en avaient besoin.

Finalement, même mort, l’exemple altruiste du Che permet encore de sauver des vies.