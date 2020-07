Catherine Sénart: les difficiles lendemains de «Marguerite Volant»

MONTRÉAL | Une expérience extraordinaire, mais des lendemains qui ont déchanté. Voilà comment, 25 ans plus tard, Catherine Sénart perçoit Marguerite Volant, série historique dont elle tenait le rôle-titre et qu’ICI ARTV rediffuse présentement.

Il s’agissait à l’époque d’une opportunité en or pour la comédienne, qu’on avait jusque-là découverte dans Watatatow, Marilyn et Les héritiers Duval, entre autres.

Catherine Sénart avait la mi-vingtaine, avait été diplômée de l’École nationale de théâtre quatre ans auparavant et avait obtenu le personnage de Marguerite Volant après «plusieurs auditions». Peu d’actrices auraient décliné cette possibilité de se glisser dans les majestueuses robes cousues de dentelle du 18e siècle de Marguerite Volant, lesquelles se détaillaient entre 2500 $ et 5000 $ la pièce. Et qui fut l’une des dernières sagas d’époque «lourdes» filmées au Québec.

«Rétrospectivement, c’était impossible de refuser un contrat pareil, observe Catherine Sénart en entrevue. Ç’a été une expérience magnifique, du début à la fin du tournage, mais qui a un peu mal tourné à la fin. C’est la vie, et ça arrive à d’autres acteurs aussi.»

Prix à payer

Pour pouvoir tourner cette fresque campée en 1763, dans le contexte de l’abandon, par le roi Louis XV, de la Nouvelle-France aux mains des Britanniques, par le biais du Traité de Paris, la jeune Catherine Sénart devait se rendre entièrement disponible pour la production à l’été 1995 et la moitié de l’année 1996.

Elle avait donc dû refuser d’autres engagements, et même se désister d’un projet dont elle avait signé le contrat. Des dilemmes alors inévitables, mais dont les conséquences ont été sévères pour la carrière de la nouvelle Marguerite.

«Je ne pouvais pas passer à côté d’une expérience comme celle-là, mais il y a un prix à payer à ça, et je l’ai payé», avoue sans détour Catherine Sénart.

«Pour moi, ça n’a plus jamais été pareil. Avant, je travaillais beaucoup, j’étais une actrice en demande. En ayant été obligée de briser des contrats, c’était certain que les gens concernés ne me réengageraient plus jamais. Et la série n’a pas été très bien reçue dans le milieu. Enfin, c’est mon interprétation. Ç’a été vraiment difficile, et je n’ai plus jamais été en demande après. J’ai fait de belles rencontres, j’ai eu de beaux contrats par la suite, mais c’était sur un autre mode, beaucoup plus au ralenti et en montagnes russes.»

Sa collègue Pascale Bussières, qui incarnait sa sœur Éléonore dans la fiction, était devenue une vedette deux ans plus tôt grâce à «Blanche» et avait avisé Catherine: sa carrière allait décoller en flèche, une fois «Marguerite Volant» diffusée, et sa vie ne serait plus jamais la même.

«C’est vrai que ma vie n’a plus jamais été la même, mais pas dans le sens où elle me l’avait prédit», ironise Catherine Sénart en riant, reconnaissant du même souffle que le fait d’incarner un rôle-titre à la télévision peut être «casse-gueule».

Formule 1

Or, Catherine Sénart insiste: ces constats relèvent de ses impressions personnelles, et elle n’a que des éloges à formuler à l’égard du réalisateur Charles Binamé («une belle rencontre artistique», dit-elle), de ses partenaires de jeu Michael Sapieha, Véronique LeFlaguais, Pascale Bussières et Pascale Montpetit et du reste de l’équipe de Marguerite Volant, qui tournait ses scènes à Saint-Paulin, en Mauricie.

«On était vraiment en Formule 1», souligne-t-elle.

Elle se réjouit en outre de savoir que le public, lui, a beaucoup apprécié Marguerite Volant et le lui témoigne encore.

«Il y a encore des gens qui me reconnaissent grâce à cette série, qui a pourtant eu seulement 11 épisodes. Je crois que c’est une série qui doit rester vivante à long terme, qui gagnerait à être revue. Tout le monde a travaillé fort et bien sur cette production.»

Catherine Sénart sera du prochain film de Yan England, un thriller pour l’instant intitulé Sam, avec Stéphane Rousseau, Antoine Olivier Pilon et Mylène Mackay.

