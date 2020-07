Chen Quanguo, main de fer de Pékin au Xinjiang, dans le viseur des États-Unis

Pékin | Principal chef d’orchestre du système répressif dans le nord-ouest chinois, il fait désormais l’objet de sanctions américaines: Chen Quanguo, l’homme fort de Pékin dans la région du Xinjiang, est visé pour son traitement des musulmans ouïghours.

À 64 ans, cet ex-militaire est depuis août 2016 le plus haut responsable communiste dans ce territoire vaste comme trois fois la France, longtemps frappé par des attentats attribués à des séparatistes ou des islamistes.

Le Xinjiang est peuplé de quelque 25 millions d’habitants, majoritairement musulmans, surtout des Ouïghours, une ethnie qui parle une langue apparentée au turc. Il fait l’objet depuis quelques années d’une reprise en main sécuritaire.

C’est après l’arrivée de Chen Quanguo qu’ont surgi des informations faisant état d’un archipel de camps dans la région. Plus d’un million de musulmans, notamment des Ouïghours, sont ou y auraient été internés, selon des organisations internationales de défense des droits de l’Homme.

Pékin dément ce chiffre et affirme qu’il s’agit de centres de formation professionnelle, destinés à aider la population à trouver un emploi afin de l’éloigner de la tentation de l’extrémisme islamiste.

Pour Chen Quanguo, cette mission sécuritaire n’est pas la première dans une région en proie aux tensions ethniques: il a occupé les mêmes fonctions de secrétaire du Parti communiste chinois (PCC) au Tibet entre 2011 et 2016.

Il s’y est fait remarquer pour avoir rétabli l’ordre après des manifestations et une série d’immolations par le feu de moines bouddhistes.

« Comme des prisons »

« M. Chen a acquis la réputation d’un innovateur, avec une politique ethnique qui fait en sorte que les minorités aux velléités indépendantistes obéissent à la ligne » du PCC, estime le chercheur allemand Adrian Zenz, spécialiste du Xinjiang.

Depuis longtemps dans le collimateur des États-Unis, Chen Quanguo est formellement visé depuis jeudi par des sanctions de Washington, qui lui reproche d’être en « lien avec de graves atteintes aux droits de l’Homme » notamment contre les Ouïghours.

Lui et sa famille ne pourront plus se rendre sur le sol américain. Deux autres responsables politiques passé et présent du Xinjiang sont également visés.

La Chine se félicite de l’absence d’attentats dans la région depuis l’arrivée de Chen Quanguo et la mise en place d’une surveillance omniprésente: contrôles d’identité, caméras de reconnaissance faciale ou encore barrages policiers.

Pékin rejette le terme de « camps » pour désigner ses « centres de formation professionnelle ». Mais M. Chen en personne a voulu que ces sites puissent « enseigner comme des écoles, être gérés comme à l’armée et défendus comme des prisons », selon des documents internes vus par l’AFP.

Des Ouïghours en exil affirment que certains de leurs proches ont pu y être internés pour des motifs futiles tels que le port d’une barbe trop longue ou d’un voile.

Postes de police

« En termes de détentions extrajudiciaires et arbitraires, M. Chen est le plus agressif (des dirigeants du Xinjiang) des 40 dernières années », estime le chercheur Shawn Zhang, de l’Université de Colombie-Britannique, qui étudie la carte des sites de détention via des images satellite.

Chen Quanguo a mis en place au Xinjiang une politique similaire à celle qu’il avait appliquée au Tibet -- où les villes sont désormais quadrillées par des postes de police.

Au cours de ses 12 premiers mois à la tête de la région, M. Chen « a ouvert autant de recrutements dans les services de sécurité que pendant ses cinq années au Tibet, rapporté à la population », affirme Adrien Zenz.

Frontalier de l’Asie centrale, le Xinjiang est crucial pour la réussite du projet eurasiatique d’infrastructures des « Nouvelles routes de la soie », lancé par le président chinois Xi Jinping en 2013.

Chen Quanguo, né dans une famille pauvre de la province du Henan (centre), a été récompensé pour la stabilité retrouvée de la région dès 2017: il est devenu membre du Bureau politique du PCC, l’instance de 25 membres qui dirige la Chine.