Gabriel Julien: «Ce sera un combat toute ma vie»

Grand gagnant d’Occupation double 2007 et candidat à Loft Story en 2009, Gabriel Julien a vécu une grande traversée du désert. L’homme de 36 ans a sombré dans la toxicomanie et l’alcool, et ce, sans savoir à l’époque qu’il souffrait de bipolarité. Après plusieurs psychoses et un séjour en institut psychiatrique, il a décidé de sensibiliser les gens avec son projet Je marche pour la santé mentale.

Gabriel, tu as touché énormément de gens avec ton récent témoignage sur la page Facebook Humain avant tout. Pourquoi as-tu accepté de te livrer ainsi?

Ça fait partie des démarches pour mon rétablissement depuis que j’ai eu mon diagnostic de bipolarité en 2011. C’est vraiment important pour moi d’en parler. Je veux enlever le point d’interrogation que les gens ont quand ils pensent à moi.

Tu as reçu une vague de soutien après avoir partagé ton expérience... Comment as-tu vécu tout ça?

Il y a eu environ 500 commentaires, tous positifs! J’ai reçu une foule de messages de gens qui vivent des enjeux de santé mentale. J’ai lu à en avoir mal aux yeux. Les gens ont besoin de s’exprimer. Après cette vague de soutien, je ne marchais pas, je flottais! J’avais une armée derrière moi maintenant. Je marchais et je sentais toute cette énergie!

Depuis un an, tu marches dans les rues de Montréal pour sensibiliser les gens aux enjeux de la maladie mentale. Tu as déjà parcouru plus de 1650 km! Pourquoi la marche?

Je cherchais des solutions, une façon d’inspirer les gens. On donne beaucoup à des causes, c’est super, mais je n’avais pas vu quelqu’un faire un acte sportif pour sensibiliser la cause de la maladie mentale. J’ai voulu que les gens et les jeunes puissent avoir quelqu’un à qui s’identifier, chose que je n’avais pas au tout début de ma guérison. J’avais des questions sur la médication, sur la thérapie... L’activité physique fait tellement de bien pour la santé mentale. Alors, si je peux marcher et inspirer les gens à faire de même, à bouger et à être actifs, c’est super!

Tu as fait quatre psychoses à cause de ta bipolarité et de ta consommation de cocaïne et d’alcool. Faire une psychose, ça ressemble à quoi?

Je ne suis pas un expert en la matière, mais pas loin! C’est une perte complète avec la réalité. Lorsque j’étais au Mexique, en pleine crise, on a dû m’attacher et me transférer dans une clinique afin que je reprenne mes esprits, avant de pouvoir me faire revenir en hélicoptère. Il faut savoir que tout le monde peut faire une psychose. Quand on ne dort pas durant plusieurs jours et qu’on consomme des drogues, notre corps finit par exploser.

Te sens-tu fragile parfois?

J’ai pris l’habitude de m’écouter, de bien dormir et de faire du sport. La routine est super importante, car ça enlève beaucoup de stress.

Comment vis-tu le confinement?

Je sais que, pour plusieurs personnes, c’est une grande période de remise en question et d’anxiété. J’ai toujours mon suivi avec mon infirmière en santé mentale. On se parle depuis le début du confinement. La routine est super importante, et je me suis assuré de garder la mienne durant le confinement. Quand tu perds tes repères, c’est là que tout bascule. De là l’importance de bien s’entourer. Sans ma famille, je serais mort.

Regrettes-tu d’avoir participé à des téléréalités?

C’est évident que ç’aurait été plus facile, pour moi, de passer à travers ce que j’ai vécu si je n’avais pas été connu. Je me trouve assez guerrier d’avoir affronté cela devant le public. Je ne regrette aucunement mon expérience dans Occupation double, mais celle que j’ai vécue dans le loft, oui. Et ce n’est pas l’émission comme telle que je mets en cause en disant ça, mais plutôt les circonstances dans lesquelles j’y ai participé. J’y suis entré une semaine après le décès de ma mère. J’étais vraiment dans le déni. Je ne voulais pas démontrer ma vulnérabilité devant les autres lofteurs, alors j’ai fait comme si de rien n’était, et ça a sauté dans le loft. Vraiment.

T’ennuies-tu de ton ex-dépendance et de la vie de party?

Si je m’en ennuie? Oui! Il y a eu beaucoup de plaisir associé à cette période. Mais avec l’âge, on réalise que tout ça, incluant les relations qu’on noue, c’est éphémère et que, au final, ça ne fait que nous remplir de tristesse. Quand on consomme, toutes les émotions sont exacerbées, mais ce n’est pas la vraie vie. L’envers de ce plaisir est très difficile. C’est un combat qui sera là toute ma vie. Il m’arrive occasionnellement de consommer de l’alcool, mais il n’y a évidemment plus de cocaïne.

Quels sont les préjugés que les gens ont envers la santé mentale?

La santé mentale, on passe à côté tous les jours sans nous en rendre compte. Des gens souffrent en silence. On voit celui qui se parle tout seul dans la rue, mais ce n’est pas que ça. Les gens prennent des antidépresseurs plus que jamais. J’ai deux amis qui se sont suicidés... Et quand je marche, parfois je me dis: «Et si j’avais été plus présent?» Voilà pourquoi il faut se soutenir. La santé mentale devient de moins en moins taboue, et cela me rend heureux. Plus on en parlera, plus on avancera.

Que retires-tu de cette guérison?

Mon nouveau moi me permet de m’aimer et d’aider les autres. C’est moins de stress, moins d’anxiété. Mon amour-propre, je ne tente plus de le trouver ici et là; il est ici, avec moi, maintenant.