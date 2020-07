Gares exo : les fermiers sont de retour

MONTRÉAL – Les fermiers de famille seront de retour dans les gares exo des Deux-Montagnes, de Mont-Saint-Hilaire, de Saint-Lambert et de Saint-Jérôme cet été pour y distribuer leurs produits.

En partenariat avec la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ), le Réseau des fermiers de famille distribue des paniers de fruits et de légumes biologiques de producteurs locaux à différents points de chute dans la province.

Ceux qui sont abonnés à ce service peuvent acheter leurs paniers à l'avance et le récupérer dans l’un des points de distribution.

«C'est une superbe occasion d'encourager l'agriculture locale, de contribuer à la vitalité des milieux de vie, tout en agissant comme acteur du développement local et régional. Exo souhaite une magnifique saison aux fermiers participants et aux familles qui auront accès à ces fruits et ces légumes frais», a déclaré Marc Laforge, directeur principal aux communications externes et affaires publiques d'exo, vendredi, par voie de communiqué.