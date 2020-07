Groupe MTY accuse un recul de ses résultats nets

Le groupe d’alimentation MTY Inc. a vu son bénéfice avant impôts être divisé par deux lors du deuxième trimestre comparativement à la même période en 2019

Dans les résultats publiés vendredi, le bénéfice brut s’est élevé à 18,2 millions $, soit 47 % de moins qu’au deuxième trimestre 2019.

Le résultat net attribuable aux propriétaires a été estimé à -99,1 millions $, soit une perte de 4,01 $ par action.

«Notre deuxième trimestre a été marqué par d’importants défis opérationnels liés à la pandémie de la COVID-19, avec la fermeture temporaire de 2 757 établissements au plus fort de la pandémie et une réduction considérable des ventes pour de nombreux établissements qui ont poursuivi leurs activités», a indiqué par voie de communiqué Éric Lefebvre, chef de la direction de MTY.

Au moment du dévoilement des résultats, Groupe MTY avaient encore 573 établissements fermés, soit 8 % de son réseau.

«Avec une encaisse avoisinant les 50 millions de dollars à la fin du trimestre, plus de 190 millions de dollars disponibles sur nos facilités de crédit, et une plus grande souplesse offerte par nos engagements financiers amendés, MTY demeure dans une position financière solide pour exécuter son plan de redressement et poursuivre éventuellement sa stratégie de croissance», a ajouté Éric Lefebvre.

Le groupe MTY représente plus de 80 marques présentes au Canada et aux États-Unis, dont La Crémière, Van Houtte, Bâton Rouge, Scores, Thaï Express ou Valentine.