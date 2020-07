Je sors, je reste

Week-end du 10 au 12 juillet 2020

Coup de cœur

VARIÉTÉ

DRAG THRU - Drag Brunch MTL

Photo courtoisie

Le Drag Brunch MTL se réinvente! Pour sa cinquième édition, dans le contexte de la COVID-19, le brunch extravagant prend forme d’un Drag-Thru, inspiré à la fois des restaurants de drive-through et des ciné-parcs. En respectant les normes de distanciation sociale, les convives se placeront en deux rangées, avec leur voiture ou pas, formant ainsi un runway dans lequel les performances de Drag auront lieu. Les performeuses Drag vont déambuler entre les groupes et voitures, assurant une ambiance festive et ludique. Folies et excentricité seront au rendez-vous : autos décorées, sacs surprises et même peut-être un lave-auto géant!

*Ce dimanche à 11 h dans le stationnement devant le restaurant Grumman’78 - 630 Rue de Courcelle

Je reste

FESTIVAL

Le Festival de Lanaudière connecté

Photo courtoisie

Cet été, le Festival de Lanaudière aura toujours lieu, mais en format virtuel, où quinze grands concerts, tirés des archives vidéo du Festival et de la Société Radio-Canada, seront diffusés et accessibles gratuitement les vendredis, samedis et dimanches. Les amateurs de musique classique pourront donc assister à ces concerts au confort de leur salon, en se rendant sur le site Internet et via les réseaux sociaux. Jusqu’au 9 août prochain, le public est donc convié à une série de rencontres avec les plus grands artistes comme Renata Scotto, Maxim Vengerov, Kent Nagano ou encore Yannick Nézet-Séguin.

*En ligne à partir d’aujourd’hui au lanaudiere.org

CINÉMA

Le jeune Ahmed

C’est aujourd’hui que prend l’affiche le long métrage Le jeune Ahmed, qui a remporté le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, scénarisé et réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne. L’histoire se déroule en Belgique où le destin du jeune Ahmed, 13 ans, est pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. Il est tiraillé entre les principes de la mosquée et de sa folie meurtrière, tout en vivant les bouleversements de l’adolescence.

*Sorti en salle le 10 juillet

FESTIVAL

Spice Island Cultural Virtual Festival

Photo courtoisie

Dès samedi, le festival virtuel Spice Island, en association avec le gouvernement de la Grenade, prend d’assaut vos écrans, vos tablettes et vos réseaux sociaux pour une journée de danse et de musique des Caraïbes, qui vous fera danser dans votre salon. La programmation mettra en vedette des artistes, des chanteurs, des musiciens caribéens comme l’orchestre Angel Harps Steel Orchestra ou encore l’orchestre populaire Commancheros Steel Orchestra. De plus, immergez-vous à un voyage exotique avec costumes, des panels d’entrepreneurs de la diaspora et des discours de personnes inspirantes telles que la médaillée olympienne Kirani James et l’auteur-scénariste Richardo Keens-Douglas.

* Demain au www.spiceislandculturalday.com