Jeu-questionnaire: à vous de jouer

moins de 50 points

entre 50 et 100 points

entre 100 et 200 points

plus de 200 points

Kris Beech, Michal Sivek et Ross Lupaschuk sont les trois joueurs impliqués dans la transaction. Au total, ils ont amassé 73 points dans la LNH. Beech, qui fut un choix de première ronde, a été le plus productif du groupe avec 67 points. Une bien mauvaise transaction pour les Penguins.