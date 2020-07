Les joueurs approuvent la nouvelle convention collective

Comme prévu, les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont approuvé le nouveau contrat de travail proposé par le circuit Bettman, vendredi.

C’est le réseau Sportsnet qui a rapporté la nouvelle en premier. Puisque le syndicat des joueurs avait d’ores et déjà accepté l’entente, il aurait été surprenant de voir un vote contraire.

Les résultats du scrutin électronique n’ont pas été révélés, mais la majorité simple de 50 % + 1 devait être atteinte.

La nouvelle convention collective sera effective jusqu’à septembre 2026. Elle ouvre également la porte au plan de retour au jeu de la LNH, qui contient les dates importantes des séries éliminatoires à 24 équipes de cet été.

Si tout se passe bien, les camps d’entraînement débuteront le 13 juillet, puis les équipes voyageront vers l’une des deux «villes-bulles» le 26 juillet. La ronde qualificative débutera quant à elle le 1er août. À noter que les joueurs auront la possibilité de refuser de participer à ce tournoi.

Le nouveau contrat permettra également aux athlètes de toucher un salaire minimum plus important et leur garantie aussi une participation aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 et de 2026.

Le Bureau des gouverneurs de la LNH, dont les membres devaient se prononcer pour confirmer l’adoption du contrat, ont aussi voté en faveur de la convention.