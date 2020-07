Difficile de refuser un verre de limonade bien froide, surtout lorsque celle-ci a été concoctée avec amour par la personne qui vous l’offre ! Quelle désaltérante façon de prendre soin de soi et de ses invités pendant l’été ! Gardez-en toujours un pichet bien rempli au frigo.

Beaucoup de jus

Photo courtoisie

Les longues poignées et l’engrenage à deux pivots de ce presse-citron créent un effet de levier qui permet d’extraire le jus d’un agrume jusqu’à la dernière goutte, en une légère pression seulement. Des entailles étroites retiennent la pulpe et les pépins tout en laissant le jus s’écouler librement. Cet accessoire mesure 10 pouces de longueur et se nettoie au lave-vaisselle.

► leevalley.com > 29,50 $

Chacun sa limonade

Photo courtoisie

Tous les membres de la famille peuvent apporter leur portion de limonade personnalisée en pique-nique, à l’aide de ces quatre bouteilles en verre aux motifs citronnés de 250 ml. Chaque personne aromatisera sa boisson désaltérante selon ses goûts avant de partir, avec les herbes et les fruits de son choix. Feuilles de basilic, framboises fraîches, zestes d’orange, eau pétillante... Les possibilités sont infinies.

► stokesstores.com > 9,99 $ l’ensemble de quatre

Au frigo !

Photo courtoisie

En raison de sa forme rectangulaire et de son bec verseur facilitant le service, ce distributeur à boissons (3,3 litres) en verre s’insère aisément dans le réfrigérateur. Ainsi, une limonade bien froide vous attendra pour étancher votre soif chaque fois que vous ouvrirez la porte du frigo. Il suffira d’en verser dans un verre garni de tranches d’agrumes et de glaçons !

► stokesstores.com > 19,99 $

Abondance de glaçons

Photo courtoisie

Qui dit limonade bien froide dit beaucoup de glaçons, tant dans le pichet que dans votre verre. Il est donc primordial de garder un bac à glaçons prêts-à-servir au congélateur. Celui-ci, de Tupperware, permet de créer de jolis glaçons en congelant de l’eau ou du jus, avec des fruits, des fines herbes ou des fleurs comestibles. Son fond souple déloge facilement les glaçons, son couvercle évite les déversements et son ouverture à charnière assure un remplissage sans débordement.

► fr.tupperware.ca > 35 $ l’ensemble de deux

Zester et peler

Photo courtoisie

Cet outil en acier inoxydable nommé CitrusZipper permet à la fois de récupérer les zestes des agrumes et de peler ceux-ci sans faire de gâchis. Les morceaux de zeste de différentes grosseurs ainsi que les quartiers de fruits ajoutés à la limonade apporteront beaucoup de saveurs. Voilà l’accessoire parfait pour préparer une limonade d’agrumes personnalisée.

► doyondespres.com > 9,99 $