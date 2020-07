Loi 15 en Cour d’appel: la FISA estime que le SCFP a parlé trop vite

La Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) juge que le SCFP a parlé trop vite en annonçant son intention de contester en appel le jugement de la Cour supérieure sur la loi 15 et les régimes de retraite dans le monde municipal.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le président de la FISA – qui représente des employés de plusieurs municipalités au Québec – tient un discours qui fait preuve de beaucoup de retenue et qui détonne avec celui du président du SCFP Québec, Marc Ranger.

En entrevue jeudi soir, quelques heures après avoir obtenu une copie du jugement, ce dernier annonçait déjà sans détour que les syndicats interjetteraient appel de la décision de la Cour supérieure, insatisfaits de leur demi-victoire.

Le juge Benoît Moulin a donné raison aux syndicats en invalidant des articles de la loi 15 sur la non-indexation des rentes pour les retraités mais il a rejeté leurs autres demandes, en confirmant que l’État avait le droit d’adopter une loi qui impose le partage 50/50 des déficits des régimes de retraites dans les municipalités.

«On est très contents pour les retraités de la province. Je respecte beaucoup M. Ranger mais je trouve que c’est prématuré aujourd’hui de dire qu’on s’en va appel. On ne peut pas aller en appel juste parce qu’on n’est pas d’accord. Il faut aller en appel pour contester des points de droits et on va commencer par analyser le jugement», a réagi le président de la FISA, Réal Pleau, en entrevue.

Surpris de cette sortie, qui donne l’impression d’un effritement de la solidarité syndicale, Marc Ranger n’a pas voulu attaquer son vis-à-vis. Il dit par ailleurs avoir l’appui de plusieurs autres centrales syndicales pour continuer la bataille juridique. «J’ai parlé aux principaux joueurs, la CSN, la Fédération des policiers de Montréal, l’Association des policiers municipaux et tout le monde est à la même place».

«Nous, on n’a pas besoin de prendre des semaines de plus. La question ne se pose même pas. Ce n’est pas le nombre de pages qui détermine la portée d’une décision. On l’a lue hier et on a vu des éléments, immédiatement, qui nous amènent à dire qu’on continue», a fait valoir M. Ranger.

Réaction de Labeaume

Interrogé au sujet du jugement de la Cour supérieure, en marge de l’inauguration du marché public de Sainte-Foy, le maire de Québec Régis Labeaume n’a pas été très loquace.

«Ça va en appel. On va voir ce qui va se passer. Ce que j’ai compris du jugement, la partie la plus importante, c’est que ce que nous avions négocié comme nouveau régime de négociation dans le secteur municipal, c’est légal. C’est le gros morceau. La décision de ne pas indexer les fonds de retraite, ça, c’est moins évident. Le syndicat a décidé d’aller en appel, on va aller en appel», a-t-il réagi.

La Ville de Québec avait cessé d’indexer les rentes de ses retraités il y a plusieurs années, dans la foulée de l’adoption de la loi 15 en décembre 2014 sous les libéraux, ce qui risque de lui coûter cher avec de futures demandes de réparation. Questionné sur les réserves de la Ville pour faire face à ce rattrapage, le maire a répondu ceci: «Je ne dis rien. Normalement, on est assez prévoyants.»

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin