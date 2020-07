Marie-Ève Côté: changement de vie!

Révélée à Star Académie en 2004, Marie-Ève Côté a exercé le métier de chanteuse durant une quinzaine d’années avant d’amorcer un grand virage inspiré par la maternité. Aujourd’hui, la maman de la petite Abby travaille comme directrice du développement des affaires pour la compagnie de jeux éducatifs Amélio. Un changement de vie qui la comble de bonheur.

Marie-Ève, tu as pris une pause de la musique ces dernières années.

Exact. Après la naissance de ma fille, en mai 2015, je n’ai pas touché à mon piano durant trois ans! À travers la maternité et mes quelques cours à suivre à l’université pour obtenir mon bac, j’aurais pu continuer à chanter, mais je n’avais tout simplement pas envie de faire de la musique.

Y a-t-il une raison?

L’industrie musicale était en train de me tuer à petit feu! Avec le recul, je me rends compte que ce n’était pas la musique que je n’aimais plus, mais toute l’incertitude qui vient avec le métier de chanteuse. Voilà pourquoi, après 15 ans de carrière, j’ai tiré un trait définitif sur ce pan de ma vie.

La maternité fut en quelque sorte le déclic de ton changement de vie!

Exactement! L’arrivée de ma fille m’a fait réaliser que je pouvais m’accomplir autrement qu’en chantant. Et puis, en tant que maman, j’aspirais à une vie plus stable, avec un horaire plus équilibré. Après mon congé de maternité, j’ai travaillé pendant quelque temps en administration. J’aimais ça, mais je ne me sentais pas encore à ma place. La vie fait cependant bien les choses, car c’est en cherchant une garderie pour ma fille que j’ai trouvé mon emploi de rêve.

De quoi s’agit-il?

Ma cousine et son conjoint sont les fondateurs des jeux éducatifs Amélio. Parallèlement aux boîtes de jeux, Amélio possède un centre éducatif pour les enfants d’âge préscolaire. En inscrivant ma fille, j’ai appris que la compagnie était à la recherche d’un gestionnaire de projet, et j’ai proposé ma candidature. Voilà comment, en septembre 2018, Abby et moi avons effectué une rentrée mère-­fille, elle au centre éducatif, moi chez Amélio.

Peut-on dire que tu es maintenant à ta place?

Totalement. Le plus beau, dans tout ça, c’est que cet emploi m’a fait renouer avec la musique! Le programme éducatif d’Amélio comprend une panoplie de comptines, et j’ai prêté ma voix à plusieurs chansons, en plus d’enseigner aux tout­-petits des notions de musique via des capsules vidéo. Petit à petit, j’ai retrouvé le goût de chanter, mais pour le plaisir, pas pour payer mon loyer.

Ta fille a-t-elle hérité de ta fibre artistique?

Abby possède une jolie voix, elle chante juste et a assurément l’oreille musicale. Lorsqu’elle écoute une chanson, elle fait instinctivement les harmonies, ce qui est plutôt étonnant pour une enfant de cinq ans! Elle a hérité de mon côté artistique, mais elle est aussi sportive, comme son papa. Lui et moi sommes maintenant séparés, mais nous nous entendons à merveille en ce qui a trait à l’éducation d’Abby.

Consciente de l’instabilité qui vient avec le milieu artistique, comment réagiras-tu si Abby souhaitait devenir chanteuse un jour?

Je vais l’encourager à suivre sa passion, mais je lui donnerai le même judicieux conseil que mon papa m’a donné autrefois: «Je vais te payer tous les cours de chant que tu désires, aller t’applaudir à tous les concours auxquels tu participeras, à la condition que tu poursuives tes études.» Et c’est ce que j’ai fait! Même une fois chanteuse, j’ai terminé mes études en administration à l’université. J’ai suivi mes cours à temps partiel, ça m’a pris plus de temps et de la détermination, mais ça m’a permis d’exercer aujourd’hui un métier que j’adore.

En terminant, comme tu as renoué avec la musique, pourrons-nous t’entendre chanter à nouveau?

J’ai recommencé à chanter et à jouer du piano, mais je le fais pour moi, sans pression ni attentes. Il m’arrive parfois de remonter sur scène, comme pour un mariage récemment. Ça me faisait simplement plaisir d’ensoleiller la plus belle journée de la vie des mariés, en partageant mon bonheur de chanter.

Qu’est-ce qu’Amélio?

Amélio a été créé par le couple formé de Catherine Dupuis et Éric Chagnon, parents de deux enfants. La compagnie propose notamment des boîtes éducatives touchant à différentes sphères d’apprentissage comme les mathématiques, le français, les sciences, la musique, l’histoire, etc. Sous forme de défis, ces jeux permettent aux enfants d’apprendre tout en s’amusant!