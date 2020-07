Messages importants aux menteuses des sites de rencontres

Vous pourriez me dire que suis de la vielle école et je ne vous cacherai pas que j’en suis. Rendu à 70 ans et après un an de veuvage, je souhaitais quand même rencontrer une femme de mon âge qui a encore le goût d’une vie passionnante malgré la retraite. Et bien croyez-moi, je n’ai rencontré que des pimbêches qui souhaitaient mettre la main sur le jackpot qui les comblerait de cadeaux jusqu’à la fin de leurs jours, tout en se refusant à toute vie sexuelle, cette affaire qui, soi-disant, ne les intéresse plus. Est-ce qu’il en reste une seule qui ne pense pas qu’à l’argent dans ce monde pourri ?

Un homme frustré

Sans vouloir ajouter à votre frustration, se pourrait-il que vous vous soyez décrit différemment de ce que vous êtes réellement ? Tout comme vous n’êtes pas uniquement axé sur l’argent, il existe aussi des femmes comme vous. Meilleure chance la prochaine fois.