Métro de Montréal : plus du tiers des bornes de désinfectant inutilisables

Près du tiers des distributeurs de gel désinfectant installés dans le métro de Montréal sont inutilisables et tardent à être réparés.

L’équipe du 24 Heures a parcouru les 68 stations du métro lundi et compté 55 distributeurs inutilisables sur un total de 184, parce qu’ils étaient arrachés, vandalisés ou portaient un collant «hors service». C’est sans compter les six qui étaient vides.

Dans 10 stations, dont Lionel-Groulx, Côte-des-Neiges et Jarry, aucun distributeur n’était fonctionnel.

Les stations du centre-ville étaient généralement plus touchées par ces bris, mais comptent en contrepartie plus de distributeurs. Sur les 43 bornes situées entre les stations Berri-UQAM et Lionel-Groulx sur la ligne verte, 21 étaient hors service, soit près de la moitié.

En guise de comparaison, sur la ligne orange, de la station Jarry jusqu’à Montmorency à Laval, seulement quatre bornes étaient brisées sur les 21.

Globalement, la ligne bleue est celle où la proportion de distributeurs brisés est la plus élevée : 35% des bornes n’étaient pas opérationnelles sur cette ligne lundi.

Des réparations qui tardent

Au début juin, la Société de transport de Montréal (STM) rapportait que 36 de ses distributeurs étaient hors service, et assurait qu’ils seraient tous réparés.

Selon nos observations, certaines bornes sont restées inutilisables pendant plusieurs semaines.

«Nous procédons aux réparations ou remplacements [des bornes] au fur et à mesure que les problèmes sont constatés par nos employés ou mentionnés par des clients», soutient le porte-parole du transporteur, Philippe Déry.

Ce dernier précise que les coûts liés aux remplacements ou réparations varient selon le travail à effectuer. Les pièces les plus coûteuses peuvent se chiffrer à plus de 100$ l’unité.

L'installation, le remplissage et la réparation des distributrices sont effectués par les équipes de la STM, ce qui n’engendre aucun coût additionnel.

L'achat de 224 distributeurs sur pied et de 8500 gallons de désinfectant a été évalué à un peu plus de 566 000 $ avec taxes et financé par la Ville de Montréal.

Par le biais de messages diffusés un peu partout dans son réseau, la STM invite ses usagers à se désinfecter les mains à l’aide des distributeurs présents dans ses stations.

La mise en place de ceux-ci est une mesure de prévention additionnelle pour contrer la propagation de la COVID-19, rappelle la STM.

D’autres mesures ont été instaurées pour prévenir la transmission du virus, comme un nettoyage accru des véhicules et la recommandation du port du masque. Celui-ci sera d’ailleurs obligatoire dans les transports en commun à partir du 13 juillet, et l’accès au métro et aux autobus sera interdit aux personnes qui n’en portent pas à partir du 27 juillet.

Ces stations ne comptaient aucun distributeur de désinfectant fonctionnel lors de notre passage lundi.

Charlevoix

Beaudry

Viau

Côte-des-Neiges

Outremont

Fabre

Jarry

Lionel-Groulx

Côte-Sainte-Catherine

Namur

La pire station

C’est à la station Berri-UQAM que l’on retrouvait le plus grand nombre de bornes brisées : sept d’entre elles étaient inutilisables, sur un total de 11. La station Peel arrivait en seconde position, avec quatre bornes brisées sur sept.

La ligne bleue la plus touchée

Voici la proportion des distributeurs de désinfectant qui étaient brisés ou vandalisés sur chaque ligne lundi.