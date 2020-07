Nikki Yanofsky se propulse au-delà de ses racines

Nikki Yanofsky est tellement plus que la protégée de Quincy Jones ou que cette pré-ado virtuose qui a fait ses dents au Festival de jazz de Montréal à 12 ans. Sur Turn Down The Sound, la Montréalaise explore et surprend. Cet album lancé vendredi s’impose comme son effort le plus funky à ce jour.

Elle s’est produite au Carnegie Hall et à l’Olympia de Paris avant d’avoir atteint sa majorité, en plus de gravir le sommet du palmarès Canadian 100 avec son hymne olympique I Believe pour les Jeux olympiques de Vancouver. De toutes les chanteuses de sa génération, Nikki Yanofsky est sans doute celle à qui on a prédit la plus grande carrière.

Joël Lemay / Agence QMI

Le titre Forget, la plage 4 de sa plus récente offrande, témoigne toutefois des aléas d’un parcours en dents de scie. La musicienne s’adresse directement à ceux qui ont douté d’elle, à ceux qui ont poussé des portes contre son nez.

Mais les principaux intéressés ont-ils compris le message? «Définitivement. C’est intéressant parce que je pense que l’industrie de la musique est comme un oxymore. Ça implique deux parties différentes de ton cerveau», répond la chanteuse.

Joël Lemay / Agence QMI

«Tu crées quelque chose d’original et on te répond qu’on ne sait pas comment mettre ça en marché. Des gens m’ont dit que je devrais me limiter au jazz, d’autres à la pop... On n’a pas toujours su quoi faire avec moi et, dans le passé, j’ai trouvé ça très frustrant.»

Plutôt que de choisir entre ces deux options, Nikki Yanofsky a mis le cap là où les gérants d’estrade ne l’attendaient pas. Elle a atterri en territoire funk et R&B sur Turn Down The Sound.