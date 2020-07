Stationnement à rabais au centre-ville

MONTRÉAL – D'importants rabais sur le stationnement seront offerts au centre-ville de Montréal pour encourager la population à aller y magasiner.

Dès lundi, au Complexe Desjardins, la première heure de stationnement sera gratuite les jours de semaine sur présentation d'une preuve d'achat de 25 $ ou plus chez les commerçants qui sont dans l'édifice, et la deuxième heure le sera également pour des achats de 50 $ ou plus.

Les soirs et les fins de semaine, le stationnement sera à moitié prix des tarifs habituels.

Le Palais des congrès offrira pour sa part un rabais de 40 % en tout temps sur son stationnement.

«Je tiens à remercier ces deux grands partenaires qui n'ont pas hésité à offrir leur collaboration à la Ville afin d'aider les commerçants et d’améliorer l'expérience de ceux et celles qui doivent venir au centre-ville en voiture. J’invite d’ailleurs les Montréalais et Montréalaises à visiter les commerçants du hall du Palais des congrès et du Complexe Desjardins, qui souffrent énormément de la situation actuelle», a mentionné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons qu'à partir du 27 juillet, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics fermés à Montréal, ce qui inclut les commerces.