Un chef mafieux ontarien abattu à Burlington

BURLINGTON, Ont. | La police régionale de Halton, en Ontario, a confirmé que l’homme abattu par balles vendredi après-midi, devant un centre commercial de Burlington, était Pat Musitano, un mafieux notoire de Hamilton, une ville voisine.

La police a été a été appelée sur le sur les lieux du crime vers 13 h. Les agents y ont découvert deux personnes victimes de blessures par balle. L’un des deux hommes, Pat Musitano, 52 ans, est décédé sur place.

La police de Halton est présentement à la recherche d’un suspect qui aurait fui la scène du crime à bord d’une sedan grise à quatre portes, ressemblant à une Infiniti Q50. Le véhicule serait endommagé sur la portière du conducteur, selon les indications de la police.

Âgé de 52 ans, Pasquale (Pat) Musitano était l’un des deux frères qui ont été inculpés pour les meurtres du parrain de la mafia de Hamilton Johnny “Pops” Papalia et son bras droit Carmen Barillaro à la fin des années 1990. Les deux frères avaient plaidé coupable d’avoir orchestré le meurtre de Papalia en échange du retrait des accusations relativement à la mort de Barillaro.

Pat et Angelo Musitano ont été condamnés à 10 ans de prison en 2000, et ont été relâchés quelques années plus tard.

Angelo Musitano a été assassiné au mois de mai 2017 alors qu’il était assis dans son véhicule, dans l’entrée de sa maison à Hamilton. Il était âgé de 39 ans.

Pat Musitano avait été grièvement blessé en avril 2019 lors d’une tentative de meurtre manquée