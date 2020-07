[VIDÉO] Fillettes disparues: «Donne-nous des nouvelles», implore la conjointe de Martin Carpentier

«Donne-nous des nouvelles», implore dans un enregistrement vidéo poignant, vendredi, la conjointe actuelle de Martin Carpentier, l’auteur présumé de l’enlèvement de ses filles Romy et Norah.

Dans un geste courageux qui dure 44 secondes, diffusé sur les plateformes de la Sûreté du Québec, Cathy Gingras s’adresse à son amoureux et cherche à s’assurer que les filles de celui-ci sont en sécurité.

«Martin, on s’inquiète, dit-elle, quarante heures après la disparition. On n’a pas eu de nouvelles de toi depuis l’accident. On se demande si t’es correct. Les filles, Romy, Norah, on veut savoir si elles vont bien. Si toi tu vas bien. Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe. Appelle tes parents, n’importe quoi. L’important, c’est que vous autres, vous alliez bien. On s’en fout du reste. On veut juste savoir que vous êtes correct.»

Les recherches pour localiser les fillettes de 6 et 11 ans, et leur père de 44 ans, se poursuivent à Saint-Apollinaire. Le trio a été vu pour la dernière fois près d’un dépanneur de Saint-Nicolas, à Lévis, mercredi vers 20 h 30.