RENAUT, Joseph



À Montréal, le mercredi 13 mai 2020 est décédé, à l'âge de 88 ans et 1 mois, Joseph Renaut, époux de Gloriana Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Gérard (Lucille Aubé), Jean Guy (Béatrice Moreau), Simone (Vincent Miller), Denise et Cécile, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 juillet 2020, à 13h30 en l'église Jean XXIII, située au 7101 avenue de l'Alsace à Anjou.