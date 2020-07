DALPÉ, Pierrette



La famille de Pierrette Dalpé a la grande tristesse d'annoncer son décès survenu à Montréal, le lundi 30 mars 2020, à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeannine Dalpé et son mari Guy Globensky, sa belle-soeur Lucette Lévesque (feu Jean-Guy Dalpé) ainsi que ses neveux et nièces (Danièle, Sylvain, Chantal, Denis, Serge, Éric et Élise) et ses petites-nièces et petits-neveux.Elle est allée rejoindre son père Alexandre Dalpé et sa mère Aurore Brisebois ainsi que ses frères Toussaint Dalpé (Marie-Paule Maheux), René Dalpé (Yolande Filostrato) et André Dalpé (Rachel Gagnon).La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 19 juillet 2020 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à l'organisme Les Petits Frères seraient appréciés.