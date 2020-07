DURANLEAU, Richard



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Richard Duranleau le 12 juin 2020.Il laisse dans le deuil son épouse Fabienne Trottier, ses fils Éric (Élodie) et Mathieu (Brooke), sa petite-fille adorée Mila, sa mère Margaret, ses frères Daniel (Silvana), Stephen, Pierre (Karen) et Michel (Amy), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 juillet 2020 de 10h00 à 11h30 à l'église Ste-Geneviève, 16 037 boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève, suivi des funérailles à 11h30.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux, particulièrement le 2e étage, pour leur soutien et tous les bons soins prodigués durant les 3 dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal ou à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux.