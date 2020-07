GAGNON, Luc



Le 31 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Luc Gagnon de La Prairie.Il laisse dans le deuil son épouse Pauline Desrochers, ses deux filles Lisanne et Marie-Joëlle, son gendre Frédéric Bouthillier, ses trois petits-enfants William, Èva-Rose et Dalia ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 24 juillet de 13h à 15h, ausuivi d'une cérémonie à 15h30, en l'église de la Nativité, située au 155, ch. Saint-Jean, La Prairie. L'inhumation se fera par la suite au Cimetière de La Prairie en toute intimité.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.