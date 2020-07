BRASSARD, Jacques



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 14 mars 2020, est décédé à l'âge de 69 ans, monsieur Jacques Brassard.Il laisse dans le deuil ses enfants Yoan (Karine Kart) et Marie-Eve, ses petits-enfants Alexandra, Kevin, Madison et Kylie, son amie de coeur Nicole Gilbert, ses frères et soeurs Andrée, Claudette, Monique (Roger), Carol (Nicole) et Lucien (Jacqueline), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 juillet, de 11h à 14h pour amis et collègues, de 11h à 16h pour la famille immédiate, à laUn dernier hommage suivra à 16h en la salle de cérémonie de la résidence funéraire en présence de la famille immédiate seulement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles- LeMoyne https://www.fhclm.ca/