ROBINETTE, Fernande



À L'Épiphanie, le 5 juillet 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Fernande Robinette, épouse de feu M. Fernand Boucher.Elle laisse dans le deuil sa fille Murielle (Jacques), son fils feu Michel, sa brue Denise (Claude), sa soeur Claudette, son frère Jean-Guy, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nieces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée mardi 14 juillet dès 9h, aux :5 RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIEsuivie d'une cérémonie hommage à 11h et de là au cimetière de L'Épiphanie.Des remerciements au personnel du CHSLD de L'Assomption pour le dévouement et les bons soins prodigués à ma mère.