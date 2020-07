FILIATRAULT, Ghislain



À Châteauguay, le 30 juin 2020, à l'âge de 39 ans, est décédé Ghislain Filiatrault.Il laisse dans le deuil ses parents Sylvie Fortier et Jean-Denis Filiatrault, sa grand-mère Marie-Paule, son grand-père Reynald, ses tantes et oncles, ses cousines et cousins, ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Jean-Louis-Lapierre pour leur dévouement.En sa mémoire, des dons à la Fondation "Vents d'espoir" peuvent être faits.En raison des circonstances actuelles, les visites et les funérailles auront lieu à une date qui sera annoncée ultérieurement.450 699-9919www.alexandrenicole.com