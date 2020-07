WHITE COULOMBE, Lise



À Montréal, le 26 juin dernier à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lise Coulombe, épouse de feu M. Yvon White.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Jacques), Julie (Christian) et Michel (Anne-Marie), ses petits-enfants Émilie, Catherine, Alexandre, Guillaume, Audrey, Carl, Alec, Eve-Maud, son arrière-petite-fille Gabrielle, sa soeur Murielle ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 juillet de 9h00 à 11h00 à la :s'ensuivra un hommage à sa vie qui sera rendu à 11h00 en la salle Diamant de la résidence funéraire.La famille aimerait tout particulièrement remercier madame Louise Garand, infirmière et directrice des soins au Jardins Millen, et toute son équipe, Bouchra, Margarita, Marie-Josèphe, Jacinthe et toutes les autres, pour leur dévouement et leur soutien.Nous remercions également le Dr Cadorette, de même que l'équipe des soins palliatifs du CLSC Ahuntsic.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Montréal ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.