JACQUES, Jean-Paul



Au CHSLD René-Lévesque de Longueuil, le 22 juin, est décédé à l'âge de 99 ans M. Jean-Paul Jacques, époux de feu Albertine Pigeon, de Calixa-Lavallée.Il laisse dans le deuil ses enfants: Monique, Danielle (Jean-Pierre Bonin) et Luc, il était le père de feu Louise et de feu Gilles. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Etienne (Sabiène), Jean-Michel (Alice), Stéphanie (Daniel) et Nicolas, trois arrière-petites-filles, ses soeurs Marielle et Gilberte, son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces et d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle samedi 18 juillet de 9h à 10h45. (Le port du couvre-visage est fortement recommandé et la distanciation sociale doit être respectée).Une liturgie de la Parole sera célébrée à 11h, en toute intimité avec les membres de la famille et suivra l'inhumation des cendres au cimetière de Calixa-Lavallée.Tél. 450-583-3511La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD René Lévesque pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil CH René-Levesque, 2761 rue Beauvais, Longueuil, Qc, J4M 2A4.