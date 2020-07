DE VILLERS, Lionel



À Montréal, le 10 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Lionel De Villers, époux de feu Raymonde Paré.Grand intellectuel, bricoleur, raffistoleur et passionné de Ford T et A, il laisse dans le deuil ses soeurs Denise, Rita et Édith, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie commémorative aura lieu dans l'intimité.