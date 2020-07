DESJARDINS, Michel



À Ste-Barbe, le 7 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Desjardins.Il laisse dans le deuil son épouse Jacinthe Carrier, ainsi que son frère Jacques (Pauline), sa soeur Louise, ses neveux Mathieu et Simon et leurs enfants. Il laisse également sa belle-famille qui lui était très chère, Ghislain (Louisette), J. Claude (feu Jacqueline), J. Hugues (Solange), Odette (J. Louis) et J. Mance (Jean-Noel), neveux et nièces. Il garde en mémoire des souvenirs innombrables de ses amis d'ici et du Grand Nord : Baie James, Iqualuit et Kuujjuaq.En raison des circonstances actuelles les funérailles et l'inhumation auront lieu ultérieurement.Remerciements à tout le personnel du Centre palliatif d'Hudson.Des dons à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.Direction funéraire317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC(450) 373-3636 www.jalarin.com