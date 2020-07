MAHEUX, Robert



À Longueuil, le 4 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Robert Maheux, époux de feu Claudette Perron.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Nathalie), Sylvie (André) et Christine (Pierre), ses petits-enfants Emilie, Julien, Chloé, Étienne et Alexis ainsi que son arrière-petit-fils Sam.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 juillet 2020 de 13h à 14h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.